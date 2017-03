Anche Microsoft ha le sue Instant Apps di Antonino Caffo 14 marzo 2017















Si chiamano Playable Ads e sono i banner interattivi che presto arriveranno sul Windows Store per far provare i software in streaming, senza scaricarli

Non sono ancora adottate a livello globale ma le Instant Apps cambieranno il modo di installare contenuti su Android. Con la novità introdotta nei mesi scorsi, solo in via sperimentale, i possessori di uno smartphone o un tablet con sistema operativo Google potranno provare le applicazioni preferite scaricando solo piccole porzioni di queste, come se ci si trovasse dinanzi a versioni demo. Microsoft ha fatto propria l’idea ma adattandola alle proprie esigenze con il lancio dei Playable Ads. Si tratta di veri e propri banner pubblicitari che compariranno all’interno del Windows Store e che, a differenza degli altri, apriranno a nuovi scenari nel mondo delle inserzioni digitali. Questi infatti, se cliccati, consentiranno di avviare il software che promuovono, evitando però di scaricare sul computer il pacchetto completo o parziale.

Come ci riesce

Nella pratica, la fruizione delle applicazioni avverrà in modalità streaming, attraverso i server dedicati di Microsoft. Diversamente da ciò che accade per le Instant Apps su Android e per i programmi demo, quelli presentati nei Playable Ads non avranno limitazioni funzionali, ovvero saranno accessibili nella loro totalità ma solo per un tempo massimo di 3 minuti. È questo, secondo Redmond, quanto basta a un navigatore per decidere se vale la pena scaricare o acquistare un’applicazione, dopo averle dato un occhio veloce. A livello tecnico, gli sviluppatori che vogliono avviare una campagna adv con gli annunci cliccabili, dovranno semplicemente inserire un pulsante “try now” sul banner, Microsoft penserà al resto. I Playable Ads contempleranno solo le app per Windows 10, presenti sullo store.