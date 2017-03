Audi A5 Cabriolet con le nuove motorizzazioni TDI di Redazione Data Manager Online 12 marzo 2017















Il 2.0 TDI da 190 CV e il 3.0 TDI da 218 CV debuttano sulla nuova Audi A5 Cabriolet. 2.0 TDI con trazione quattro disponibile per la prima volta su A5 Cabriolet

Audi amplia l’offerta Diesel per la nuova A5 Cabriolet. L’open air della rinnovata gamma A5, viene da oggi proposta con un 2.0 TDI da 190 CV e con un 3.0 TDI da 218 CV. In aggiunta a queste novità motoristiche, si allarga anche il ventaglio delle possibilità di personalizzazione della gamma della Cabriolet, grazie all’introduzione di alcune novità legate all’universo Audi exclusive.

Per la prima volta nella storia del modello, A5 Cabriolet viene offerta nella versione 2.0 TDI da 190 CV con trazione integrale quattro e cambio automatico S tronic. Il due litri consente un’accelerazione 0-100 km/h in 7,8 secondi e una velocità di 233 km/h. Eccellenti i risultati ottenuti in termini di consumi ed emissioni: il 2.0 TDI impiega 4,7 litri ogni 100 km nel ciclo combinato NEDC con emissioni C0 2 pari a 122 g/km.

In parallelo all’introduzione del motore 2.0 TDI, viene introdotto anche il motore 3.0 TDI da 218 CV abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic. Questo motore, già in precedenza disponibile su A5 Cabriolet, è stato migliorato in termini di performance, consumi ed emissioni. La potenza è aumentata di 14 CV rispetto alla generazione precedente mentre la coppia di 400 Nm è ora disponibile tra i 1.250 e i 3.750 giri (prima erano 3.500). Le prestazioni che ne derivano sono da vera sportiva. L’accelerazione 0-100 km/h viene coperta in 7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 246 km/h. Tutto questo senza penalizzare i consumi che si attestano nel ciclo combinato NEDC, sui 4,6 litri ogni 100 km, con una riduzione di ben 0,6 litri rispetto alla generazione precedente. Anche le emissioni di CO 2 , con 120 g/km, sono state ridotte di ben 18 g rispetto alla precedente.

Il prezzo di listino della nuova A5 Cabriolet 2.0 TDI 190 CV S tronic quattro e 3.0 TDI 218 CV S tronic è rispettivamente di € 55.550 e € 57.050.

Audi introduce inoltre nuove possibilità di personalizzazione su A5 e S5 Cabriolet. Da oggi sono disponibili, su tutte le versioni, gli inserti in lacca lucida nera e un nuovo colore per la carrozzeria, il Bianco Tofana, in grado di ricreare un effetto cristallo sulle sinuose superfici della open air della Casa dei quattro anelli. Il programma Audi exclusive consente inoltre di personalizzare gli interni in maniera ulteriormente distintiva grazie a elementi di comando in pelle e Alcantara, inserti in legno, inserti in colore carrozzeria e tappetini in moquette con bordini in pelle.