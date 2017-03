AUSED: “Vite Parallele” diventa un blog per i CIO

Vite Parallele – il libro realizzato dall’AUSED sulla storia dell’Information Technology in Italia – diventa un blog

Vite Parallele, il libro realizzato dall’AUSED lo scorso novembre sulla storia dell’Information Technology in Italia, visto attraverso gli aneddoti dei responsabili IT, ha avuto uno straordinario (quanto inatteso) successo di partecipazione. Sulla scia di questo entusiasmo l’associazione che riunisce da 41 anni i CIO delle aziende presenti sul nostro territorio ha pensato di dar vita al suo seguito: “Vite Parallele 2017”.

La nuova edizione, che vede come Main Partner del progetto l’associato NPO Sistemi, permetterà (sotto forma di blog) la pubblicazione degli aneddoti relativi all’anno in corso, corredandoli come sempre da eventuali foto o allegati pertinenti.

Ogni mese, il consiglio di Aused assieme al Main Partner, selezionerà l’aneddoto più interessante, più divertente o il più unico e lo premierà come migliore aneddoto del mese. Tale aneddoto verrà poi pubblicato sul magazine dell’associazione “Aused Informa” e l’autore riceverà come premio il nuovissimo zaino ufficiale Aused.

Inoltre, in occasione del prossimo unCONVENTIONal AUSED 2017, “Vite Parallele 2017” verrà pubblicato sia come e-book in forma completa sia in versione su carta patinata con una selezione dei più interessanti aneddoti.

Per partecipare al Blog, e sufficiente andare all’indirizzo http://viteparallele.aused.org/it/blog e seguire le istruzioni per registrarsi e inviare il proprio contributo. I contributi possono essere anche più di uno (non c’è un limite stabilito, e ognuno può intervenire ogni volta che lo ritiene opportuno).

