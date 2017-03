Basta una foto per hackerare WhatsApp e Telegram di Matteo Testa 16 marzo 2017















Se ricevete strane foto in chat su WhatsApp o Telegram è possibile che gli hacker stiano tentando di accedere al vostro account

WhatsApp e Telegram sono tra le app di messaggistica più utilizzate al mondo. La prima ha superato poco tempo fa il miliardo di utenti e stando agli ultimi rumors potrebbe tornare sulla decisione di inserire i nuovi Stati che spariscono dopo 24 ore. Entrambi i servizi sfruttano la crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni e far sì che solo i partecipanti alla chat possano accedere ai contenuti tra loro scambiati. Nonostante tutti questi accorgimenti, gli hacker sono comunque riusciti a trovare un modo per violare i loro sistemi di sicurezza. La notizia arriva dopo che sono state trovate 13 app per Android che rubano le credenziali di Instagram.

Check Point Software Technologies ha scoperto che nelle versioni desktop di WhatsApp e Telegram è presente una falla che consente ai pirati informatici di prendere il controllo della chat e di visionare chat, foto, video e persino di scrivere per conto dell’utente. Il tutto avviene attraverso una foto che sembra del tutto innocente ma in realtà nasconde un malware. “Questa nuova vulnerabilità espone centinaia di milioni di utenti WhatsApp Web e Telegram Web al rischio di vedersi sottrarre il proprio account”, afferma Oded Vanunu, Head of Product Vulnerability Research di Check Point. L’azienda ha già segnalato il problema ad entrambe le app che l’8 marzo hanno provveduto a chiudere la falla. Per chi utilizza la versione web dei due servizi è comunque consigliabile riavviare il browser in modo da poter scaricare l’ultima versione del cliente.