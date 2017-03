BlackBerry aumenta la sicurezza dei Galaxy S7 di Antonino Caffo 21 marzo 2017















La sussidiaria Secusmart rilascerà presto una nuova versione di SecuSuite che potrà essere integrata nella piattaforma Samsung Knox

Già da diversi anni Samsung dota i suoi smartphone di punta di Knox, un sistema nato per mettere al sicuro i dati sensibili, proteggendoli in maniera più avanzata rispetto al resto dei contenuti conservati in memoria. Solo nell’ultimo anno però Knox ha acquisito la rilevanza che si merita, grazie al successo del Galaxy S7 e al compianto Note7, dove “Area personale” (il nome localizzato di Knox), è già presente e pronta all’uso da parte di un pubblico eterogeneo: dai professionisti all’utente medio. E proprio il Galaxy S7 (ma anche il prossimo S8), beneficerà presto di un importante upgrade che donerà a Knox uno scudo anche maggiore contro hacker e criminali, tanto da porre il dispositivo come fido alleato di aziende ma anche di dipendenti pubblici e governativi. Tutto grazie all’intervento di Secusmart, sussidiaria di BlackBerry, già al lavoro per assicurare cellulari di politici e rappresentanti internazionali, come il primo cancelliere Angela Merkel.

Protezione avanzata

Con il rilascio entro l’anno della nuova versione di SecuSuite, la piattaforma integrata nei BlackBerry con OS 10, arriverà il supporto ad Android nello specifico di Knox, finora presente solo sui device flagship di Samsung. Un telefonino già protetto dal rinnovato software costerà più o meno sui 1.900 euro, quanto una controparte BlackBerry 10, evidentemente obsoleta per lo sviluppo discontinuo del sistema operativo dell’azienda canadese. Lo smartphone verrà venduto esclusivamente a utenti di alto profilo tramite dealer specializzati e permetterà di avere un anno di servizio SecuSuite incluso, che comprende una crittografia di default per le comunicazioni e le informazioni presenti sul telefono, la sicurezza delle chiamate vocali attraverso lo standard SNS (lo stesso del Federal Office for Information Security tedesco), il filtraggio del traffico delle app mediante l’IPsec VPN e la scelta di gateway differenti a seconda delle necessità dei clienti. Non si tratta della prima volta in cui Secusmart e Samsung collaborano nel campo della mobilità professionale; nel 2015 le due avevano annunciato una declinazione super-sicura del Galaxy Tab S 10.5, chiamata Secutablet, fondamentalmente identica alla versione di base ma corredata della suite del brand di BlackBerry.