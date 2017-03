Carni sintetiche, dagli USA arrivano pollo e anatra in provetta di Valentina Scotti 17 marzo 2017















Gli italiani accolgono con perplessità la carne in provetta

L’azienda statunitense Memphis Meats ha presentato per la prima volta carni sintetiche di pollo e di anatra, ottenute da cellule coltivate in laboratorio. Dopo il primo hamburger in provetta servito nel 2013, è la volta delle carni bianche sintetiche, anche se finora nessuno di questi alimenti ha raggiunto il mercato.

La tecnica usata per la produzione di anatra e pollo sintetici è simile a quella con cui l’Università di Maastricht aveva prodotto la carne di manzo: si prelevano le cellule staminali dal muscolo degli animali e coltivano su speciali impalcature fino a formare un numero di filamenti sufficiente (circa 20.000).

Tra 5 anni sugli scaffali

“Il nostro obiettivo è produrre carne in un modo migliore, che sia più sostenibile per l’ambiente e credo che questo sia un importante salto tecnologico per l’umanità” ha dichiarato Uma Valeti, cofondatore di Memphis Meats. Se tutto va secondo i piani dell’azienda, tra circa cinque anni sugli scaffali dei supermercati compariranno polpette, hot dog e salsicce da carne in provetta.

Una produzione su cui iniziano a investire anche altre aziende, sperimentando le prime produzioni in laboratorio di latte e albume d’uovo da lieviti modificati geneticamente. Perfect Day per esempio ha promesso di immettere entro l’anno nel mercato un latte vaccino di provenienza non animale.

Il 97% degli italiani è contrario

La questione della regolamentazione degli alimenti sintetici non è tuttavia ancora chiara e non si conoscono nemmeno quali saranno le istituzioni che si occuperanno di sorvegliare la sicurezza di questi prodotti, ma sembra che molti gli addetti ai lavori puntino a istituire un nuovo ente dedicato. D’altra parte è proprio la sicurezza a destare le maggiori perplessità nei consumatori, soprattutto italiani. Un’indagine condotta da Ipr marketing per Coldiretti riporta che il 97% degli italiani sarebbe contrario all’uso di tecniche innaturali nella produzione di carne, dalla clonazione alla sintesi in laboratorio: allo scetticismo di natura etica si aggiungono i problemi di carattere economico.