C'è un Tinder segreto ma solo per VIP di Matteo Testa 9 marzo 2017















All’interno di Tinder si nasconde una sezione segreta composta solo da profili di ricchi e famosi

Tinder è probabilmente l’app per incontri più famosa ma non tutti possono visualizzare gli stessi profili degli altri. TechCrunch ha scoperto che all’interno della piattaforma si nasconde una sezione segreta chiamata Tinder Select dal carattere decisamente esclusivo. Questa rete parallela è attiva da circa 6 mesi e al suo interno raccoglie solamente i profili di persone ricche e famose.

Ancora non è chiaro come si faccia a entrare in questo ristretto club ma una fonte ha sottolineato che i membri di Tinder Select sono VIP nei rispettivi settori, dalla finanza all’industria fino alla moda. Ovviamente anche l’estetica fa la sua parte nel processo di selezione. Pare che l’azienda stessa abbia chiesto ad alcune persone di partecipare all’esperimento e abbia concesso ad alcuni di loro di invitarne altre.

Se qualcuno spera che basti pagare per mettersi in contatto con i propri idoli è probabilmente in errore. Difficilmente il servizio si trasformerà in un’offerta su abbonamento perché sembra funzionare benissimo così com’è. Select rimarrà quindi un traguardo irraggiungibile per comuni mortali.