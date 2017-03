Cisco collabora con Sky per il lancio di OnPrime TV di Redazione Data Manager Online 17 marzo 2017















Il nuovo servizio di streaming OTT consente agli spettatori in Italia, Regno Unito e Germania la visione su Apple TV dei canali di intrattenimento di asia meridionale, arabi e russi

Da oggi in Italia, Regno Unito e Germania si possono vedere televisione, notizie e canali di film in lingua straniera da un unico accesso tramite OnPrime TV, un nuovo servizio di streaming innovativo basato su app sviluppato da Cisco in collaborazione con Sky, e supportato da Encompass Digital media.

Basato sulla piattaforma video Cisco Infinite Video, OnPrime TV offre agli spettatori l’accesso a contenuti in lingua straniera di alta qualità in modalità “lineare”. Il servizio include pacchetti video provenienti da Sky Sud asia, Sky Arabia Sky Russia, trasmessi e codificati dal Encompass.

L’app OnPrime TV può essere scaricata dall’App Store su Apple TV4, o ricercando OnPrime TV su Apple TV3. Tutti i pacchetti di canali consentono una prova gratuita di 30 giorni, con successivo canone Cisco è già al lavoro per estendere il servizio a più dispositivi e altri paesi europei nel corso del 2017.

“OnPrime TV colma il divario nel mercato per l’intrattenimento di alta qualità in lungua originale per i cittadini extraeuropei che vivono in Europa”, ha commentato Rajeev Raman, vice president, Strategy and Product Management, SP Applications and Platforms di Cisco.

“Sky ha collaborato intensamente con Cisco per anni, e siamo lieti di essere partner su questo innovativo servizio”, ha aggiunto Emma Lloyd, group director of Business Development and Strategic Partnerships di Sky. “Le capacità tecnologiche di Cisco e l’esperienza di anni di fornitura di soluzioni per la trasmissione viedo altamente affidabile di Encompass, uniti alla competenza di Sky nella cura dei contenuti e nello streaming verso milioni di clienti, hanno dato vita a un nuovo elettrizzante servizio”.

Cisco Infinite Video è la soluzione video over-the-top (OTT) per i service e i content provider che consente di fornire contenuti per una vasta gamma di dispositivi, tra cui lettori video digitali Roku, Apple TV e Amazon Fire TV e svariati altri dispositivi video, con una velocità di creazione del servizio senza pari sul mercato e minori costi operativi.

I pacchetti del canale OnPrime TV includono:

Pacchetto Sky russo: THT, Bestseller, Moolt, Planeta HD, 1 + 1 Internazionale, CTC internazionale, Domashniy, Peretz, TV1000 russo Kino Nel Regno Unito e in Italia, il pacchetto comprende anche Channel One Russia, Carousel, Vremya, Dom Kino, Muzika Pervogo,

Pacchetto Sky arabo: Rotana Aflam, Rotana Cinema, LBC, Rotana Clip, Rotana Musica, Rotana Classic, Rotana Khalijia

Pacchetto Sky sud asiatico: Sony Entertainment TV Asia, Sony Max, Zee TV, Zee Cinema, Zee Punjabi, B4U In Germania e in Italia, il pacchetto comprende anche Star Plus, Star Life Ok, Star Gold

Il pacchetto Star TV è disponibile separatamente nel Regno Unito con Star Plus, Star Life Ok, Star Gold

Cisco sta realizzando una piattaforma di rete semplificata, automatizzata e virtualizzata all’avanguardia, basata su software, sistemi, processori e servizi leader di mercato. Questo consente a service provider, società media e web a livello globale di ridurre i costi, velocizzare il time-to-market, proteggere le proprie reti sviluppando una strategia di crescita profittevole.