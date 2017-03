Cristiano Accolla è il nuovo SMB Country Leader di Lenovo in Italia di Redazione Data Manager Online 10 marzo 2017















Al manager il compito di seguire lo sviluppo del canale di vendita della linea professionale sulle Piccole e Medie Imprese, attraverso la distribuzione e i business partner certificati. Un canale che sostiene e consolida in maniera decisiva il ruolo di riferimento conquistato in area PC in Europa e in Italia da Lenovo

Cristiano Accolla è il nuovo Small & Medium Business Leader per il mercato italiano di Lenovo. Guiderà lo sviluppo del canale SMB e quindi tutta la strategia di canale e go-to-market nel mondo “commercial”, sia lato canale certificato, sia open channel ed Education, e riporterà direttamente a Emanuele Baldi, General Manager e Amministratore Delegato di Lenovo in Italia.

Cristiano Accolla, laureato con il massimo dei voti in Economia Aziendale all’università di Pisa, nella sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo presso aziende importanti del settore IT come Fujitsu Siemens Computers, Samsung Electronics e Acer, e ha una consolidata esperienza nella gestione di team di vendite e nella definizione e implementazione delle strategie di espansione del canale.

Prima di approdare in Lenovo, inoltre, ha ricoperto per oltre un anno il ruolo di Indirect Channel Manager, Tax & Accounting presso Wolters Kluwer Italy.

“Sono davvero lieto che Cristiano Accolla faccia oggi parte della nostra squadra direzionale italiana. Il settore delle piccole e medie imprese rappresenta – come tutti sappiamo – un mercato cardine per il nostro Paese, al quale ci presentiamo con un background di valore, grazie alla linea Think, e clienti di grande importanza. Sono certo che l’apporto di Cristiano sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita profittevole che ci siamo posti per l’anno fiscale che sta per iniziare.” ha commentato Emanuele Baldi, Country General Manager e Amministratore Delegato di Lenovo in Italia.