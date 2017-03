Cyber Privacy 4.0 – Privacy Per Use per PMI e non solo con AUSED di Redazione Data Manager Online 9 marzo 2017















Evento AUSED a calendario, ospiti a Milano del Security Summit 2017 presso l’ATAHOTEL EXPO FIERA

Il prossimo 15 marzo, alle ore 17:30 ci sarà l’evento AUSED dal titolo sarà il secondo di questi eventi che ha come titolo “Privacy 4.0 – Privacy per use per PMI e non solo con AUSED”. L’incontro si svolgerà presso l’ATAHOTEL EXPO FIERA di via Keplero 12 a Pero, all’interno del Security Summit 2017.

Uno degli elementi fortemente innovativo del GDPR riguarda l’adozione di strumenti di soft law che attribuiscono a organizzazioni private il compito, o l’opportunità, di sviluppare alcuni temi rilevanti della normativa secondo procedure codificate. Il GDPR prevede la possibilità che associazioni private rappresentative di imprese elaborino, con il sostegno dell’autorità Garante, dei Codici di Condotta che guidino, semplificandolo, il processo di compliance delle imprese associate.

Sintetizzando, il Codice di condotta costituisce, per una determinata categoria di imprese, una versione specializzata e, dunque, semplificata del GDPR, con indicazioni precise e pertinenti che evitino che ciascuna impresa debba affrontare autonomamente l’analisi del testo e la sua proiezione nel proprio contesto operativo.

AUSED ha colto l’opportunità, non limitata ai soli codici di condotta ma anche ad altri aspetti del GDPR, di offrire una gamma di servizi ai suoi Associati all’interno dello “SCUDO DATA PRTECTION”.

Prima iniziativa

Un tavolo di Soci AUSED del Gruppo FARMA, al momento 10 (BRACCO IMAGING, MEDAPHARMA, KEDRION, LABORATOIRES BOIRON, GUNA, SPA – SOC.PRODOTTI ANTIBIOTICI, A.MENARINI, ITALFARMACO, INPECO, ARTSANA e ASTRAZENECA), sta valutando un percorso per intraprendere un progetto produzione di un Codice di Condotta specifico per il settore FARMA, mettendo in comune competenze e risorse, guidato da Europrivacy come supervisor. Il Garante stesso ha dato la disponibilità a sostenere questa iniziativa. A questi componenti, partito il progetto, si uniranno sicuramente altri Associati. E’ anche intenzione del Gruppo promuovere l’iniziativa con altre Associazioni di Settore, per aumentare le risorse disponibili.

Il Tavolo di lavoro ha approfondito il piano operativo predisposto da AUSED – Europrivacy con l’obiettivo di ottenere il deliverable entro giugno 2017, per avere il tempo di sviluppare gli specifici progetti attuativi, interni alle singole Organizzazioni.

Altre iniziative

Analoghi tavoli sono in via di rilascio per altri Settori rappresentati dai Soci AUSED, anche di questi se ne parlerà al Security Summit il 15 marzo.

AGENDA

17.15 Introduzione – Andrea Provini – Presidente AUSED, CIO Bracco Imaging S.p.A

17.30 Presentazione progetto Farma: Sergio Fumagalli – Clusit; europrivacy.info modera la Round Table con la partecipazione di CIO Soci Aused aderenti al Tavolo Farma

18:15 Tutti i presenti sono invitati alla manifestazione: #CulturaAlSummit MUSICA: INTERPLAY – Miracoli che si ripetono. Conferenza di Gigi Tagliapietra, musicista e presidente onorario Clusit, sul tema "Partecipare, innovare, collaborare: come guidare un'organizzazione in cui le persone devono fare la cosa giusta più per istinto che per regole scritte? Come funziona questa specie di magia? I musicisti lo sanno, si chiama interplay". E a chi si occupa di sicurezza può insegnare molto.

Seguirà INTERPLAY – dal vivo: concerto commentato con QUARTETTO MAFFEI.

