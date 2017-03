Dassault Systèmes lancia tre nuove soluzioni per il largo consumo di Redazione Data Manager Online 14 marzo 2017















L’ampliamento dell’offerta di Industry Solution Experience sulla Piattaforma 3DEXPERIENCE Platform consente ad aziende di tutte le dimensioni di implementare un approccio completamente digitale all’innovazione di prodotto

Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company ha annunciato il lancio di tre nuove soluzioni-esperienze e l’ampliamento dell’offerta di soluzioni basate sulla piattaforma 3DEXPERIENCE per il settore del largo consumo e della vendita al dettaglio.

Le aziende di tutte le dimensioni che si occupano di moda, calzature, pelletteria, vendita al dettaglio, ma anche arredi, casalinghi, giardinaggio e tempo libero, avranno così accesso a un portafoglio completo di soluzioni per trasformare la loro attività in senso digitale. Arc International, Arvind Lifestyle Brands Limited, Fossil, Gürmen Group, Nowy Styl Group e Rockport Group sono solo alcune delle 17.000 imprese che in tutto il mondo stanno collaborando con successo con Dassault Systèmes per creare e commercializzare prodotti apprezzati dai consumatori.

La piattaforma 3DEXPERIENCE e le Industry Solution Experience di Dassault Systèmes per il largo consumo e la vendita al dettaglio mettono a disposizione un ambiente digitale unificato con applicativi avanzati per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM) e la progettazione in 3D, che consentono di migliorare e velocizzare i processi operativi dai quali nascono le collezioni di un marchio. Dalla concezione creativa, al design dettagliato, fino all’esperienza di acquisto del cliente, la continuità digitale lungo tutte le fasi del processo favorisce la collaborazione in tempo reale fra progettazione, ingegneria, produzione, filiera e altri soggetti, oltre a fornire le funzionalità necessarie per aumentare la visibilità e la flessibilità e per migliorare i processi decisionali.

Dassault Systèmes ha sviluppato tre nuove soluzioni:

· “My Design“: fornisce funzionalità di progettazione 3D, verifica e simulazione delle prestazioni, visualizzazione e rendering per la fase di concezione creativa e design dettagliato

· “My Production“: progettazione di attrezzature, documentazione di prodotto, simulazione di lavorazioni, controllo di qualità, conformità, tracciabilità e analisi della produzione in tempo reale per individuare le attrezzature e i processi ideali per realizzare attività produttive flessibili

· “My Operations“: funzionalità di logistica intelligente, produzione agile, pianificazione della domanda e dell’offerta per aumentare l’efficienza e i margini operativi

Dassault Systèmes ha inoltre potenziato tre soluzioni già disponibili per lo stesso settore:

· “My Collection“ aiuta a gestire l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’idea iniziale fino al marketing. La soluzione offre una migliore integrazione con Adobe Illustrator e nuove funzionalità configurabili per il costing, grazie alle quali le case produttrici e i commercianti possono creare modelli di definizione dei costi con formule preimpostate per gestire tutti gli aspetti delle fasi di costing: pianificazione, costi preliminari, tabelle dei costi e processi di richiesta dei preventivi.

· “My Store“ potenzia ulteriormente la gestione del merchandising in 3D, ora anche da dispositivi mobili.

· “My Product Portfolio“ offre una soluzione collaborativa e integrata per la progettazione multi-disciplinare, con nuove funzionalità mirate alle piccole e medie imprese. Le aziende possono testare e validare i loro progetti, oltre a simulare i processi manifatturieri con una gestione completa di programmi e modifiche.

“My Collection” e “My Store” mettono inoltre a disposizione un “centro risorse digitali” per gestire tutte le risorse digitali presenti in azienda, dal design creativo al merchandising, dalle vendite al marketing.

“Le nuove soluzioni e il portafoglio rinnovato confermano il nostro impegno a mettere tecnologie consolidate a disposizione di realtà di tutte le dimensioni e tutti i segmenti del largo consumo,” afferma Chris Colyer, Vice President, Consumer Goods and Retail Industry, Dassault Systèmes. “Dassault Systèmes è attualmente l’unico fornitore di applicativi digitali consolidati e scalabili studiati per gestire i cicli di sviluppo dei prodotti dall’ideazione al consumatore finale. Le aziende possono prevedere e adattarsi più efficacemente all’evoluzione del mercato, ridurre il time-to-market e aumentare i margini di profitto, offrendo al tempo stesso ai clienti esperienze coinvolgenti.”