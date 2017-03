Earth 2050: il progetto di Kaspersky Lab per prevedere come sarà il mondo nel 2050 di Redazione Data Manager Online 1 marzo 2017















Kaspersky Lab, azienda globale di cyber sicurezza che, nel 2017, celebra i suoi 20 anni nel settore, annuncia il lancio di Earth 2050, un progetto multimediale interattivo che raccoglie le previsioni sugli sviluppi sociali e tecnologici che avverranno nei prossimi 30 anni.

Kaspersky Lab ha collaborato con il futurologo Ian Pearson, integrato le sue previsioni con quelle dei suoi ricercatori e discusso con artisti e scienziati per sviluppare una visione realistica di questo futuro non così distante. Gli utenti possono aiutare a dar forma a questa visione del futuro scoprendo le oltre 200 previsioni online e condividendo la loro visione affinché sia pubblicata sul sito Earth 2050.

Kaspersky Lab vuole comprendere come sarà il mondo in un futuro prossimo, per caprine meglio le sfide. Ad esempio, se le nostre vite saranno completamente digitalizzate, come gestiremo la nostra privacy? Se le persone si faranno impiantare tutti i loro dispositivi e archivieranno le loro informazioni nel cloud, come proteggeranno i loro dati? E ancora più importante per Kaspersky Lab: se non ci saranno più endpoint, il settore si adatterà rapidamente offrendo soluzioni di sicurezza che rispondano alle necessità dei consumatori, indipendentemente dal dispositivo utilizzato in ciascun momento?

Andrey Lavrentyev, Head of Technology Research Department di Kaspersky Lab, ha commentato: “Tutte le previsioni presenti su Earth 2050 possono diventare realtà in pochi decenni. Earth 2050 non è solo un esercizio creativo per noi. Negli ultimi 20 anni, gli esperti di Kaspersky Lab hanno lottato contro il crimine informatico e hanno seguito l’evoluzione delle minacce. Sono quindi in grado di condividere le loro conoscenze e la loro expertise e – in molti casi – incoraggiare gli utenti a fare una riflessione sulla sicurezza delle future tecnologie. Sebbene le nuove invenzioni possano essere sorprendenti – come le auto senza pilota, le infrastrutture intelligenti e la possibilità di condividere in tempo reale i dati sanitari tra medici di tutto il mondo – possono ancora ingannarci. Ciascuna di esse, infatti, comporta un intero mondo di nuove opportunità che i cyber criminali possono sfruttare”.

Attualmente Earth 2050 include le previsioni per 80 città in tutto il mondo. Gli utenti possono selezionare ciascuna città e veder apparire i pronostici in cima alla mappa. Il portale è suddiviso in tre categorie temporali – 2030, 2040 e 2050 – ciascuna delle quali comprende le previsioni di esperti riconosciuti nel loro campo. Ad esempio, gli utenti possono scoprire le idee di Ian Pearson e diversi esperti di Kaspersky Lab su cosa riservi il futuro.

Il forum non si limita alle previsioni scritte: Earth 2050 contiene inoltre 12 panorami di città come Barcellona e Shanghai fruibili attraverso i dispositivi per la realtà virtuale, oltre a illustrazioni di altri aspetti della nostra vita futura. Gli utenti potranno così avere una visione a 360° di come saranno le città del futuro. Saremo in grado di modificare l’aspetto di ogni persona che incontriamo per strada? Inventeremo un vestito che cambia stile? Le auto senza pilota saranno i taxi del futuro? Vedremo pubblicità durante il sonno? Queste domande sono solo una minima parte di quello che gli utenti potranno trovare sul sito.

Compilando un apposito modulo i visitatori potranno aggiungere sul portale le loro idee, che verranno pubblicate dopo aver superato il processo di approvazione del team editoriale. Gli utenti potranno discutere delle attuali previsioni e contribuire inviando le proprie. I nuovi contenuti degli esperti e le previsioni provenienti da altre fonti verranno frequentemente pubblicati sul sito. “Ci auguriamo di vedere molti altri nomi sul portale e di riuscire a incoraggiare gli utenti e i visitatori del sito a inviarci le loro idee più pazze su cosa si aspettano dal futuro”, ha aggiunto Andrey Lavrentyev.