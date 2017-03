Fitbit Alta HR, il braccialetto più sottile al mondo con rilevazione continua del battito cardiaco di Redazione Data Manager Online 8 marzo 2017















Fitbit presenta Fasi del sonno, funzione basata sulla tecnologia di tracciamento del battito cardiaco PurePulse, per analizzare il sonno leggero, profondo e REM, e Consigli sul sonno, che fornisce suggerimenti per migliorare il sonno, entrambi sviluppati con un gruppo di esperti del sonno della Johns Hopkins University, Stanford University e University of Arizona

Fitbit ha presentato Fitbit Alta HR e le funzionalità avanzate per il monitoraggio del sonno, che si traducono in spunti d’azione concreti e suggerimenti dell’app Fitbit, per adottare decisioni più consapevoli circa la propria salute, mantenendo la motivazione ​​a raggiungere i propri obiettivi di benessere senza rinunciare allo stile.

Fitbit Alta HR è il braccialetto più sottile al mondo con rilevazione continua del battito cardiaco, che combina i vantaggi della tecnologia PurePulse per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il riconoscimento automatico dell’attività fisica, il monitoraggio del sonno, una batteria che dura fino a sette giorni e le notifiche smart con un design versatile e sottile, facilmente personalizzabile per adattarsi al proprio stile. Alta HR è oggi disponibile in prevendita e potrà essere acquistato nei negozi a partire da aprile.

La funzione Fasi del sonno utilizza le variazioni della frequenza cardiaca per stimare il tempo trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo, REM e di veglia notturna, permettendo di comprendere meglio la qualità del riposo.

Consigli sul sonno utilizza tutti i dati Fitbit per fornire suggerimenti personalizzati su come migliorare il sonno e, di conseguenza, il benessere generale.

“Alta HR e queste nuove potenti funzioni di monitoraggio del sonno sono la testimonianza del nostro impegno costante per lo sviluppo di una tecnologia innovativa che offra dati più approfonditi e fruibili e che aiuti gli utenti a migliorare la propria salute”, afferma James Park, CEO e co-fondatore di Fitbit. “La miniaturizzazione della tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca PurePulse crea interessanti opportunità per le future generazioni di dispositivi e per il design. I nostri progressi nel monitoraggio del sonno permetteranno a milioni di utenti in tutto il mondo di accedere a informazioni preziose che in precedenza potevano essere ottenute solo attraverso costosi test di laboratorio”.

Frequenza cardiaca e stile, con un design elegante

Fitbit è stata in grado di dotare Alta HR della tecnologia PurePulse, la funzione più richiesta dagli utenti di Fitbit Alta, sviluppando un chip unico nel suo genere che ha ridotto le dimensioni e il numero di componenti necessari, ottenendo un design del 25% più sottile rispetto a Fitbit Charge 2. Il risultato è un dispositivo elegante che offre un monitoraggio continuo, 24 ore su 24, della frequenza cardiaca, consentendo di prendere decisioni più consapevoli circa la propria salute, come:

misurare meglio le calorie bruciate ogni giorno , anche praticando sport che non prevedono passi, come lo yoga e lo spinning, con un conteggio del rapporto calorie introdotte/ bruciate, per aiutare a raggiungere i propri obiettivi di peso e salute.

verificare in tempo reale e al proprio polso in che Zona Cardio si sta lavorando e vedere i riassunti dell'attività fisica nell'app Fitbit per potersi allenare all'intensità adatta ai propri obiettivi di salute e fitness.

visualizzare la frequenza cardiaca a riposo sul dispositivo e le tendenze nell'app Fitbit e confrontarle con la propria attività per valutare gli effetti positivi del costante esercizio fisico sulla salute del cuore. Una diminuzione della frequenza cardiaca a riposo è un indicatore chiave della salute cardiovascolare; eventuali aumenti o diminuzioni possono indicare malattie o altre criticità.

Monitoraggio intelligente, automatico e approfondito per un sonno migliore

Fitbit ha introdotto altri due nuovi strumenti dinamici per il monitoraggio del sonno – Fasi del sonno e Consigli sul sonno – che forniscono dati più approfonditi relativi alla qualità del sonno e suggerimenti per migliorarla, potenziando le famose funzionalità relative al sonno che dal 2012 consentono a milioni di persone di monitorare il proprio riposo. Insieme all’alimentazione e all’esercizio fisico, il sonno è un fattore chiave per la salute generale, ma la maggior parte delle persone ne è poco consapevole. Un buon sonno è fondamentale per garantire la salute e il benessere, in quanto protegge da malattie cardiovascolari, diabete e obesità, aumenta le funzioni neurocognitive, la salute mentale e la longevità.

La funzione Fasi del sonno, alimentata da PurePulse, utilizza i dati dell’accelerometro e la variabilità della frequenza cardiaca (gli intervalli tra i battiti), oltre agli algoritmi comprovati di Fitbit per stimare con maggiore precisione quanto tempo si trascorre ogni notte in veglia, in sonno profondo, leggero e REM:

il sonno leggero (comprese le fasi del sonno N1 e N2) si ripete più volte per tutta la notte ed è importante per la memoria, l’apprendimento e il recupero fisico; per la maggior parte delle persone rappresenta il 50-60% della notte.

il sonno profondo (fase N3) favorisce un sano sistema immunitario e la crescita e la riparazione dei tessuti muscolari; per la maggior parte delle persone rappresenta il 10-25% della notte (in base all'età).

il sonno REM è la fase in cui si sogna ed è importante per il recupero mentale e la formazione della memoria; per la maggior parte delle persone rappresenta il 20-25% della notte. Il sonno REM giunge alla fine della notte ed è spesso la fase che più risente della diminuzione della durata del sonno.

I periodi di veglia (10-30 volte) sono una componente normale del ciclo del sonno notturno.

Ognuno di noi ha cicli del sonno diversi. Tuttavia, conoscerli meglio e comprenderne l’impatto sulla propria giornata permette di apportare modifiche al proprio stile di vita, in termini di alimentazione, attività fisica, rilassamento prima di addormentarsi e mantenimento di un orario costante per andare a dormire che, nel tempo, possono contribuire a migliorare la qualità del sonno. Ad esempio, se ci si sveglia ogni mattina sentendosi esausti nonostante si abbia apparentemente dormito abbastanza, forse la quantità di sonno profondo non è sufficiente.

Il monitoraggio del sonno potrebbe anche aiutare a identificare variazioni indicative di altre criticità. È stato dimostrato che le irregolarità nei cicli del sonno potrebbero segnalare disturbi del sonno da discutere con un medico.

“Il sonno o la sua mancanza svolgono un ruolo fondamentale nella vita di ognuno, dal rafforzare il sistema immunitario, a preservare le funzioni cognitive, fino a mantenere un peso sano”, afferma Allison Siebern della Stanford University. “Le nuove funzionalità di monitoraggio del sonno di Fitbit utilizzano un approccio scientifico per mostrare i cicli del sonno nel corso del tempo, e fornire dati convalidati e spunti d’azione concreti per aiutare a modificare la propria routine quotidiana al fine di migliorare la qualità del sonno – e quindi la salute generale. Dato il comfort e l’accessibilità di questo prodotto, è uno dei più preziosi e utili dispositivi di monitoraggio del sonno a disposizione dei consumatori al di fuori di un laboratorio del sonno”.

Sviluppato con un gruppo di esperti del sonno di Fitbit nel corso degli ultimi due anni, la funzione Fasi del sonno consente a milioni di utenti di accedere a informazioni precedentemente disponibili solo nei laboratori del sonno, mentre Consigli sul sonno offre suggerimenti personalizzati per aiutare a migliorare il sonno. Gli esperti hanno apportato il proprio bagaglio di esperienze accademiche maturate in diversi settori collegati al sonno, compresa la salute, le malattie croniche e l’insonnia:

Michael Grandner, director dello Sleep and Health Research Program all’Università dell’Arizona;

Allison Siebern, consulting assistant professor presso lo Stanford University Sleep Medicine Center e director dello Sleep Health Integrative Program presso il Fayetteville VA Medical Center;

Michael T. Smith, Jr. professor of Psychiatry, Neurology and Nursing della Johns Hopkins University, School of Medicine.

Fitbit ha condotto rigorosi test sulle capacità dei suoi dispositivi, tra cui Alta HR, nella stima delle fasi del sonno negli adulti. Questi risultati convalidano la nuova funzione Fasi del sonno di Fitbit e sono stati accettati per la presentazione a SLEEP 2017, il più importante appuntamento per gli scienziati e i medici del sonno.

Utilizzando i dati ottenuti tramite Fitbit da oltre 3 miliardi di notti di sonno registrate

l'equivalente di 2,5 milioni di anni – Consigli sul sonno rende Fitbit uno strumento insostituibile per fornire preziosi dati relativi al sonno, spunti d'azione concreti e una guida per migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, la salute generale. Alcuni esempi includono:

rende Fitbit uno strumento insostituibile per fornire preziosi dati relativi al sonno, spunti d’azione concreti e una guida per migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, la salute generale. Alcuni esempi includono: Comprendere la relazione tra il sonno, l’esercizio fisico, la dieta, il peso e la frequenza cardiaca:

“Sembra che ci sia una forte correlazione tra il sonno e la corsa. Le ultime dieci registrazioni del sonno dimostrano che, nei giorni in cui sei andato a correre, il sonno riposante è aumentato di 20 minuti.

“La mancanza di sonno può aumentare gli ormoni della fame. Quindi, se stai cercando di perdere peso, assicurati di dormire abbastanza “.

Ricevere spunti e approfondimenti personalizzati sulla base dei dati Fitbit per aiutarti a rispettare un programma ideale e ottenere la migliore qualità del sonno:

“Hai dormito una media di 9 ore 30 minuti questo fine settimana, che è significativamente superiore alla tua media di 5 ore e 40 minuti nei giorni lavorativi. Questa variazione può significare che non dormi abbastanza durante la settimana”.

“Sei andato a dormire sempre alla stessa ora durante la settimana – ottimo lavoro! Mantenere lo stesso orario significa andare a dormire nell’arco di 30 minuti dalla stessa ora ogni giorno della settimana. Chi, come te, va a dormire alla stessa ora ottiene fino a 40 minuti di sonno in più ogni notte”.

Mantieniti motivato, concentrato sull’obiettivo e connesso

Oltre all’avanzata esperienza di monitoraggio della salute e del fitness che PurePulse apporta ad Alta HR, le più conosciute funzionalità e notifiche ti aiutano a mantenerti connesso e motivato ​​a raggiungere i tuoi obiettivi:

Monitoraggio automatico 24 ore su 24 delle tue statistiche più importanti (frequenza cardiaca, passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi), giorno e notte, con una durata delle batterie fino a 7 giorni.

delle tue statistiche più importanti (frequenza cardiaca, passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi), giorno e notte, con una durata delle batterie fino a 7 giorni. Monitoraggio automatico dell’allenamento SmartTrack per attività fisiche come camminata, corsa, bici, ellittica, allenamenti aerobici, per visualizzare nell’app Fitbit i tuoi progressi nel raggiungimento dei tuoi obiettivi settimanali.

per attività fisiche come camminata, corsa, bici, ellittica, allenamenti aerobici, per visualizzare nell’app Fitbit i tuoi progressi nel raggiungimento dei tuoi obiettivi settimanali. I Promemoria di movimento ti aiutano a mantenerti attivo tutto il giorno, riducendo la sedentarietà per contribuire a prevenire il diabete, l’obesità e i disturbi cardiovascolari.

ti aiutano a mantenerti attivo tutto il giorno, riducendo la sedentarietà per contribuire a prevenire il diabete, l’obesità e i disturbi cardiovascolari. La notifica delle chiamate in arrivo, dei messaggi e degli eventi del calendario ti permettono di mantenerti connesso e focalizzato sulla tua giornata.

ti permettono di mantenerti connesso e focalizzato sulla tua giornata. Attraverso la nuova scheda Comunità nell’app Fitbit potrai connetterti con una delle più grandi reti di social fitness del mondo per trovare supporto e ispirazione nel tuo percorso verso il miglioramento della salute e del benessere.

Rifletti il tuo stile personale

Che tu stia andando in palestra o a una serata fuori, il design sottile e unico di Alta HR ti darà le informazioni di cui hai bisogno, adattandosi al tuo look con una gamma di accessori per i dispositivi Alta e Alta HR.

I tracker classic con cinturino classico nero, grigio-blu, fucsia o rosso corallo e fibbia in alluminio abbinata.

con cinturino classico nero, grigio-blu, fucsia o rosso corallo e fibbia in alluminio abbinata. Tracker special edition con cassa placcata oro rosa 22k e cinturino classico morbido rosa e e cassa canna di fucile e cinturino nero classic.

con cassa placcata oro rosa 22k e cinturino classico morbido rosa e e cassa canna di fucile e cinturino nero classic. Collezione in pelle Luxe nelle tonalità marrone, indaco e lavanda con fibbia abbinata.

nelle tonalità marrone, indaco e lavanda con fibbia abbinata. Bracciale in acciaio inossidabile Luxe abbinabile ad altri gioielli.