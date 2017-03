Fujitsu velocizza la trasformazione digitale con i nuovi scanner fi-7600 e fi-7700 di Redazione Data Manager Online 18 marzo 2017















Scanner di produzione ad alti volumi di documenti ideali per la trasformazione digitale

PFU (EMEA) Limited, divisione del gruppo Fujitsu, presenta due nuovi scanner documentali: fi-7700 e fi-7600. Ideati appositamente per l’era della trasformazione digitale, i nuovi modelli dedicati ad ambienti di produzione ad alto volume, scansionano in un solo processo documenti di diversi spessori e formati – fino al formato A3 – garantendo un notevole risparmio di costi e tempo. Il modello fi-7700 combina le due modalità di alimentazione piana e ADF (Automatic Document Feeder – Alimentatore Automatico di Documenti). Entrambi i modelli garantiscono maggiore flessibilità rispetto ad altri scanner di produzione ad alto volume.

Gli utenti possono caricare facilmente i documenti ruotando l’alimentatore (ADF) dello scanner fi-7700, adattandosi e sfruttando al massimo gli spazi lavorativi. Il percorso carta consente la digitalizzazione di documenti molto spessi. Il piano in vetro del modello fi-7700 è ideale per acquisire documenti fragili o fuori formato, come le riviste. Il modello fi-7600 presenta due pannelli pieghevoli per la scansione da sinistra a destra e da destra a sinistra. Le nuove integrazioni alla nota gamma di scanner documentali della Serie fi garantiscono l’elaborazione di una varietà più ampia di documenti per qualità, materiali, forme e dimensioni senza particolari impostazioni o interazioni con l’operatore, garantendo all’utente una maggiore flessibilità. La combinazione dell’hardware all’avanguardia e del software PaperStream fornisce una soluzione completa con alta qualità di elaborazione dell’immagine, automatizzazione delle procedure e inserimento dei documenti.

I modelli fi-7700 e fi-7600 includono un processo di acquisizione istantaneo con prestazioni pari a 100 ppm / 200 ipm (formato A4 orizzontale, a colori, 200/300 dpi) e sono ottimizzati per la scansione centralizzata, con produttività giornaliera fino a 30.000 documenti. Il design ergonomico e le dimensioni compatte consentono il loro posizionamento in ambienti di produzione professionali e dipartimentali. Gli scanner sono altamente flessibili, con una varietà di funzioni in grado di rendere più efficiente l’acquisizione di lotti misti. Questi scanner, potenti e versatili, sono progettati per migliorare i processi di acquisizione documentale in una qualsiasi azienda, incluso il settore pubblico, finanziario e sanitario, così come i fornitori di servizi Business Process Outsorcing (BPO) e le agenzie che offrono servizi di scansione.

Principali caratteristiche hardware per una maggiore produttività

• Il percorso carta, unito al sistema di alimentazione ADF, assicura una migliore scansione di lotti misti, indipendentemente dalla condizione e dal tipo di documento. La possibilità di passare con un solo click alla modalità di acquisizione senza separazione, permette una facile scansione sia di documenti piegati che di documenti multistrato.

• La presenza delle guide laterali mobili sugli alimentatori e all’uscita dei documenti, riduce al minimo la necessità di intervento da parte di un operatore.

• Il riduttore di disallineamento dei documenti migliora le prestazioni di alimentazione e assicura che le pagine successive vengano scansionate in maniera corretta.

• Il sistema di protezione carta rileva irregolarità nel caricamento, riducendo al minimo il rischio di danneggiare anche i documenti più sottili, con spessore da 20g/m2.

Software avanzato

Con i nuovi scanner, PFU aumenta le funzionalità del software PaperStream dei processi di scansione di produzione ad alto volume di documenti.

• PaperStream Capture automatizza il processo di acquisizione documentale. La rilevazione di codici patch,a barre, a matrice e dell’OCR zonale permette di archiviare immediatamente il documento scansionato.

• PaperStream IP produce automaticamente la migliore qualità di immagine per essere poi processata facilmente.

“Con l’aggiunta di questi nuovi modelli di scanner (per formati A3 ad alti volumi di produzione) alla nostra linea Serie fi dedicata all’uso professionale, aiutiamo i nostri clienti ad essere ancor più efficaci nel loro percorso verso la trasformazione digitale,” dichiara Mike Nelson, Vice Presidente di PFU (EMEA) Limited, divisione del gruppo Fujitsu.

“Questa è ad oggi la nostra offerta più completa. Questi scanner non solo sono potenti e resistenti, ma offrono una varietà di funzioni che aiutano a ridurre i costi di acquisizione documentale,” afferma Klaus Schulz, Senior Manager Product Marketing di PFU (EMEA) Limited.