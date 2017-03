Galaxy S8? Venderà meno di S7 (almeno quest’anno) di Antonino Caffo 16 marzo 2017















Lo dicono gli analisti di KGI Securities che prevedono una riduzione della domanda rispetto alle prestazioni di vendita della generazione precedente

Il lavoro degli analisti non è per nulla semplice. Numeri e comportamenti degli individui non sempre si possono intrecciare e così ci si ritrova a fare delle previsioni che spesso sono lontane dalla realtà. Gli exit pool della tecnologia sono tutti concentrarti sui due pesi massimi del settore: Samsung e Apple. Per entrambe il 2017 è un anno di svolta, quello che potrà segnare il futuro mobile di un intero comparto. Dopo il fallimento dell’operazione Note7, la coreana dovrà non solo sorprendere i consumatori ma anche convincere clienti e partner della bontà del nuovo Galaxy S8, bello e potente quanto si vuole ma soprattutto sicuro e poco incline a implodere. Apple, dal canto suo, sta vivendo il decimo anno dal lancio del primo iPhone ed ha dunque tutto l’interesse di presentare un dispositivo rivoluzionario, più dei precedenti.

I dati di KGI

Tornando agli analisti, è utile considerare quello che affermano gli specialisti di KGI Securities, che si sono spinti con alcune previsioni di vendita circa il nuovo modello di Samsung. Per loro, il flagship S8 porterà a casa concrete soddisfazioni dal punto di vista numerico ma non quanto fatto lo scorso anno dal precedente S7. “Pensiamo che il progetto S8 possa arrivare a 40-45 milioni di unità spedite nel 2017 – ha spiegato Ming-Chi Kuo di KGI – una cifra inferiore ai 52 milioni di Galaxy S7 venduti nel 2016”. Il motivo? Probabilmente la volontà di attendere qualche mese per capire se davvero la compagnia ha risolto i problemi circa il reparto batteria, approfittando delle offerte del nuovo anno per lanciarsi nell’acquisto. Ma non solo: si dice che il Galaxy S8 avrà un pezzo sensibilmente superiore all’S7, quasi vicino a quello dell’iPhone 8 che pure crescerà rispetto all’attuale. Cambiare dispositivo ogni 12 mesi sta diventando complicato un po’ per tutti e dunque la media di switch potrebbe essersi allungata, rendendo difficoltosa una rapida adozione delle generazioni più recenti, almeno sul breve periodo.