Con Google Playables puoi provare i giochi senza scaricarli di Matteo Testa 7 marzo 2017















Gli annunci di Google Playables consentono di giocare a una versione dimostrativa di un gioco senza doverlo scaricare dall’apposito store

Quante volte vi è capitato di scaricare un gioco sul vostro smartphone per scoprire che non vi piace per niente? Google ha pensato a una soluzione per aiutare gli utenti a fare una scelta più consapevole per questo genere di app. Grazie ai Google Playables è possibile testare una versione light del mobile game senza doverlo scaricare da App Store e Play Store, che ieri ha compiuto i suoi primi 5 anni. La novità riguarda quindi non solo i titoli per Android ma anche quelli per iOS. In effetti non si dovrà proprio scaricare alcunché in quanto basterà un click sull’annuncio pubblicitario per accedere alla versione ridotta del gioco.

L’obiettivo di Google Playlables è quello di attirare l’attenzione degli utenti e portarli all’acquisto ma anche di invogliare coloro che hanno scaricato il gioco a utilizzalo con maggiore frequenza. L’iniziativa rientra nel programma Universal App Campaign di AdWords che permette agli sviluppatori di realizzare brevi annunci pubblicitari per promuovere i loro contenuti. Concettualmente i Google Playlables sono molto simili alle Instant App che hanno debuttato il mese scorso su Android. Al momento la piattaforma è disponibile per un numero limitato di giochi ma in futuro potrebbero diventare molti di più.