Google ha venduto 10 mln di Cardboard di Matteo Testa 3 marzo 2017















Google ha condiviso i suoi ultimi risultati nel campo della realtà virtuale. Big G ha venduto 10 milioni di Cardboard ma ci sono novità anche per Daydream e in particolare per quanto riguarda l’intrattenimento in 3D

Google ha colto l’occasione della giornata di chiusura del Mobile World Congress 2017 per rendere pubblici alcuni dati relativi ai suoi visori low cost Cardboard. Big G ha annunciato di aver venduto ben 10 milioni di headset in cartone. Il traguardo dei 5 milioni era stato raggiunto nel gennaio del 2016. Gli utenti hanno scaricato fino ad oggi ben 160 milioni di app per la realtà virtuale e di queste 30 hanno superato il milione di download.

Google ha anche parlato del suo visore VR top di gamma Daydream in un post sul proprio blog ufficiale. Big G afferma che grazie alle recenti migliorie che l’anno reso “più confortevole, interattivo e immersivo” gli utenti trascorrono in media 40 minuti a settimana all’interno del mondo virtuale. La forma di intrattenimento preferita è la visualizzazione di video a 360° e YouTube è infatti l’app al primo posto sia per quanto riguarda il tempo d’uso e le preferenze degli utenti. Google, che si prepara al lancio di una nuova piattaforma per le videoconferenze chiamata Meet, ha anche annunciato il rilascio dell’app Sky VR che si aggiunge alle altre offerte di streaming video a 360° come Netflix, Hulu e HBO. Infine, Google ora consente di giocare al celebre titolo The Sims su tutti gli smartphone dotati della tecnologia 3D Project Tango come Lenovo Phab 2 Pro o ZenFone AR. L’utente potrà quindi muoversi all’interno della casa digitale come se la stesse visitando nel mondo reale.