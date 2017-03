Hitachi Systems CBT sigla la partnership con Axioma di Redazione Data Manager Online 17 marzo 2017















Hitachi Systems CBT Spa (Hitachi Systems CBT) e Axioma Srl (Axioma) annunciano di aver siglato una partnership che prevede l’integrazione della loro offerta commerciale con l’obiettivo di agevolare la Business Transformation delle aziende, utilizzando l’IT come fattore abilitante.

Non più soltanto una partnership infrastrutturale (già sottoscritta a fine 2016) e che prevedeva la proposizione dei servizi di gestione, manutenzione infrastrutturale, backup & disaster recovery presso i datacenter di Hitachi Systems CBT (e quindi nella nuvola di EasyCloud).

Da oggi la partnership diventa anche applicativa, prevedendo da un lato la soluzione di Axioma Cloud ORA entrare nel ventaglio degli applicativi proposti da Hitachi Systems CBT, dall’altro la proposizione sul mercato di WebRainbow da parte di Axioma, che va così ad ampliare e solidificare il proprio portfolio di soluzioni.

Grazie a questa partnership Hitachi Systems CBT potrà rispondere in modo focalizzato a specifiche esigenze di industry particolari e selezionate funzioni aziendali (direttore vendite/marketing/organizzazione) oltre a differenziare la sua offerta.

Webrainbow è la soluzione di nuova generazione in grado di trasformare in maniera radicale il modo di governare i processi aziendali, adattando i vecchi modelli di business alle nuove esigenze di mercato in quanto organizza, condivide e integra informazioni, processi e persone attraverso soluzioni concrete e proposte personalizzabili sulle esigenze di ogni mercato.

Axioma Cloud ORA è un’applicazione di salesforce automation verticalizzata per manufacturing e fashion. Supporta la forza vendita in ogni fase del processo commerciale ed è in grado di tenere traccia di tutte le relazioni, attività e documenti scambiati con il cliente, oltre che emettere offerte e generare ordini in tempo reale.

La nuova proposizione nel Cloud Hitachi Systems CBT significa un cambio di paradigma per Axioma, che d’ora in poi sarà in grado di fornire ai propri clienti un servizio ancora più flessibile, on demand, fruibile da tutti i device con ancora più elevati standard di sicurezza.

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership – dichiara Rossella Specia, North Sales & Partner Division Manager di Hitachi Systems CBT – che è stata fortemente voluta da entrambe le parti. L’obiettivo è quello di supportare al meglio tutte quelle aziende del settore fashion e manufacturing, da sempre al cuore dell’economia italiana. Un next step della partnership potrebbe essere sicuramente l’integrazione fra i due prodotti, WebRainbow e ORA, per costituire un offering specifico, che mira a diventare un fattore abilitante per le industry già indirizzate da entrambi i player, con obiettivo la Digital Transformation del proprio business. Questa partnership ci permetterà senz’altro di realizzare progetti interessanti in un ambiente estremamente dinamico e sfidante e siamo entusiasti di iniziare.”

“Siamo certi che Axioma e Hitachi Systems CBT insieme potranno offrire ai propri clienti una gamma di prodotti e servizi completa e in grado di aumentare la competitività sul mercato – commenta Andrea Maserati, Presidente di Axioma – Le soluzioni Axioma Cloud ORA per l’Industria e Axioma Cloud ORA per la Moda costituiscono infatti uno strumento efficace per la forza vendita che grazie all’integrazione con WebRainbow e ai servizi cloud di Hitachi acquistano caratteristiche di assoluta unicità nel panorama delle soluzioni per l’automazione della forza vendita.”