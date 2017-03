HP Inc. protegge le aziende dagli attacchi online con HP Sure Click di Redazione Data Manager Online 1 marzo 2017















L’azienda collabora con Bromium per rafforzare ulteriormente la sicurezza e dei suoi PC

HP Inc. ha annunciato alla RSA Conference 2017 l’introduzione della tecnologia HP Sure Click, che consente di proteggere i dispositivi dei clienti dalle minacce via Web. Partendo dalle soluzioni di sicurezza già presenti su alcuni dei PC più sicuri al mondo, HP ha collaborato con Bromium Inc. per realizzare una soluzione che aiuta le aziende a proteggersi da malware e ransomware scaricato accidentalmente dagli utenti durante il loro tempo su Internet. HP Sure Click sarà inizialmente disponibile sul premiato HP EliteBook x360 1030 G2.

“Secondo l’81% degli IT Security Manager i browser poco sicuri sono il primo vettore per gli attacchi alle aziende, che oggi devono rispondere alla sfida di proteggersi contro queste minacce in continua evoluzione”, ha dichiarato Alex Cho, vice president and general manager, Commercial PCs, Personal Systems, HP Inc. “La collaborazione con Bromium per la creazione di HP Sure Click ci consente di offrire funzionalità hardware esclusive per la sicurezza dei browser, dando agli utenti e alle aziende la libertà di navigare senza pensieri”.

Un recente sondaggio su 400 CIO ha rivelato che secondo il 68% degli intervistati gli attacchi informatici sono diventati più sofisticati, rendendo più difficile per gli utenti capire quali siti siano sicuri e quali non lo siano. HP Sure Click è progettato per dare questa responsabilità al PC. Con HP Sure Click è possibile prevenire automaticamente molti tipi di attacchi causati da ransomware o malware ospitati inconsapevolmente da siti web.

Ogni sito attiva HP Sure Click quando un utente inizia a navigare con Internet Explorer oppure Chromium. Per esempio, ogni volta che un utente visita un determinato sito HP Sure Click crea una sessione di navigazione privata via hardware, che elimina la possibilità che un sito infetti altre tab oppure il sistema.

“La filosofia e l’approccio di HP alla sicurezza sono naturalmente affini alla nostra missione, le nostre aziende vogliono fermare il cybercrimine e rendere Internet più sicura per tutti”, ha spiegato Ian Pratt, co-founder e president, Bromium Inc. “Siamo felici per questa importante collaborazione, in attesa che la soluzione di sicurezza virtualizzata Bromium sia utilizzata come piattaforma per HP Sure Click per offrire una navigazione sicura all’interno degli eccezionali dispositivi HP”.