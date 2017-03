Huawei P10 Lite è ufficiale: schermo da 5.2 pollici Full HD e Android Nougat di Antonino Caffo 21 marzo 2017















Simile nel design al fratello maggiore, ha specifiche tecniche al ribasso e una fotocamera singola invece della doppia focale Leica

Come da qualche anno a questa parte, Huawei affianca ai suoi due flagship in ambito smartphone anche un prodotto più basso, denominato Lite, che non si discosta molto dalla variante classica. Anzi, a dirla tutta, chi cerca un dispositivo con un signor schermo potrebbe ritrovare nel Lite anche un compagno migliore del P10, visto che qui il display è da 5.2 pollici, più grande del 5.1 del telefonino presentato al recente Mobile World Congress di Barcellona. Purtroppo, le similitudini tra i due finiscono qua, perché quel “Lite” dietro la scocca lascia intendere un gioco al ribasso delle caratteristiche tecniche a bordo. Se il processore Kirin 658 resta comunque un’ottima scelta sul breve periodo, anche grazie alla RAM da 4 GB, è il reparto fotografico a fare la differenza.

Scatto singolo ma di qualità

Se la co-ingengerizzazione di Leica ha permesso di godere anche su P10 e P10 Plus della doppia ottica, sul Lite la lente torna ad essere singola, con un sensore da 12 megapixel. A livello software non c’è la ricostruzione del volto in 3D e nemmeno l’apertura automatica della focale al riconoscimento di più volti, in una sorta di grandangolo digitale, ma ritroviamo alcune chicche della gamma, come l’utilizzo delle nocche per accedere a menu veloci o catturare una schermata ma anche l’ultima versione di Android Nougat e il supporto alla ricarica veloce, con una batteria davvero capiente da 3.000 mAh. La famiglia di P10 condivide gli stessi materiali di costruzione e una colorazione di base che vede nel Graphite Black la migliore risposta al Jet Black di iPhone 7, con la cinese che afferma di aver tolto di mezzo il rischio di graffi con l’utilizzo di materiali tra cui il diamante in fase di realizzazione. Oltre al nero, Lite si vedrà anche in oro e in altri colori nei prossimi mesi, tutti al prezzo di 349 euro a partire dall’11 di aprile.