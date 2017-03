Ingenico: Cavazzana nominato SVP EMEA, Banks & Acquirers Business Unit di Redazione Data Manager Online 3 marzo 2017















Il Gruppo Ingenico ha nominato Luciano Cavazzana Senior Vice President per la Business Unit Banks & Acquirers della Regione EMEA (Europa, MiddleEast, Africa)

Ingenico Group ha nominato Luciano Cavazzana “SVP EMEA, Banks & Acquirers Business Unit”: un ruolo internazionale di rilievo che prevede il coordinamento dell’intera Regione EMEA per la Business Unit Banks & Acquirers, mantenendo, nel contempo, la carica di Presidente e Amministratore Delegato della consociata Ingenico Italia SpA. Nel suo nuovo incarico, Cavazzana entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo, presieduto da Philippe Lazare, Chairman and CEO di Ingenico Group.

Luciano Cavazzana, classe 1957, si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano nel 1982. Ha iniziato a occuparsi di terminali POS e di soluzioni basate su Smart Card nel 1990, ricoprendo ruoli sempre più rilevanti in diverse società del settore, tra cui Sixcom e Veron del Gruppo Olivetti. Con un’esperienza professionale di 30 anni in telecomunicazioni, sicurezza, soluzioni di pagamento e nuove tecnologie, Cavazzana è oggi uno dei manager più autorevoli nel settore dei pagamenti elettronici in Italia e in Europa.

Luciano Cavazzana collabora con Ingenico da oltre 20 anni e nel 2000 ha partecipato alla fondazione di Ingenico Italia in qualità di Managing Director. In pochi anni ha portato l’azienda ad essere riconosciuta come leader nazionale nelle soluzioni di pagamento elettronico. Grazie ai successi registrati in Italia e alle sue competenze manageriali, il Gruppo Ingenico gli ha affidato ruoli sempre più importanti: nel 2011 il coordinamento delle attività nei paesi dell’Eastern Europe, nel 2015 di quelli dell’area DACH e dell’Africa e da ora coordinerà, in qualità di SVP EMEA, la Business Unit Banks & Acquirers della Regione, comprendente Europa, Medio Oriente e Africa.

“L’esperienza maturata in Italia e nei paesi finora gestiti è stata molto significativa ed ha rappresentato un continuo arricchimento professionale e personale.” – ha commentato Luciano Cavazzana, SVP EMEA, Banks & Acquirers Business Unit di Ingenico Group – Sono molto onorato del nuovo incarico che mi propone nuovi traguardi che affronterò con lo stesso entusiasmo e la massima dedizione. Il business internazionale del Gruppo Ingenico ha visto un forte sviluppo negli ultimi anni e sarà stimolante coordinarne l’ulteriore crescita, sfruttando al meglio le sinergie tra i paesi della Regione EMEA, in ottica di collaborazione e condivisione delle esperienze, pur mantenendo una visione coerente con i mercati e le esigenze di ogni singola country”.