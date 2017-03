Jan du Plessis nominato presidente di BT Group di Redazione Data Manager Online 14 marzo 2017















BT Group ha annunciato che Jan du Plessis succederà a Sir Mike Rake nel ruolo di Chairman

Jan entrerà nel Board in qualità di non-executive director dal 1° giugno 2017 ed assumerà la carica di Chairman a far data dal 1° novembre 2017 quando Sir Mike Rake lascerà BT dopo 10 anni di presidenza.

Jan du Plessis è stato Chairman di Rio Tinto dal 2009. Ha inoltre ricoperto diversi altri ruoli senior non esecutivi, tra cui quello di director e Chairman di SABMiller, rispettivamente dal Settembre 2014 e Luglio 2015 fino ad Ottobre 2016, e di director e Senior Independent Director di Marks & Spencer rispettivamente dal 2008 e dal 2012 fino a Marzo 2015. In precedenza Jan è stato Group Finance Director di Richemont e Chairman di British American Tobacco.

Sir Mike Rake ha affermato: “Sono contento che Jan sia stato scelto come mio successore. Negli ultimi dieci anni BT ha fatto notevoli progressi ed ha trasformato ed esteso il proprio business. Nonostante le sfide siano continue, la performance dell’azienda rimane in linea e questo mi dà grande fiducia nel suo futuro; auguro a Jan tutto il successo alla guida di BT in questo momento importante”.

Nick Rose che, come Senior Independent Director di BT, ha guidato il processo di successione programmata per designare il nuovo Chairman, ha dichiarato: “Il nostro desiderio era quello di individuare una figura che avesse una esperienza profonda alla guida di organizzazioni di alto profilo e che avesse anche credibilità presso in nostri stakeholder chiave. Abbiamo portato avanti una selezione accurata per essere certi di identificare il miglior candidato possibile per guidare BT. Jan è stato scelto dal Board all’unanimità.”

Jan du Plessis ha affermato: “Sono onorato della proposta di diventare Chairman di BT, una grande azienda fatta da persone eccellenti. Sir Mike Rake ha svolto negli ultimi dieci anni un lavoro eccezionale. Questo è un momento importante per BT e non vedo l’ora di lavorare con Gavin Patterson ed il suo team per aiutare BT a continuare a supportare il futuro digitale della Gran Bretagna.”

Jan du Plessis ha 63 anni, è un chartered accountant ed ha doppia cittadinanza, Britannica e Sudafricana. Jan è anche un membro della European Round Table of Industrialists.