Con la cover Eye trasformi un iPhone in uno smartphone Android di Matteo Testa 15 marzo 2017















Eye è una cover per iPhone che permette l’utilizzo di Android senza rinunciare al design dello smartphone di Apple

Android e iOS sono due sistemi operativi molto diversi e non a caso sono i più utilizzati al mondo. Entrambi offrono infatti tutte le funzioni e le caratteristiche ritenute più interessanti per gli utenti ma mentre il primo offre una maggiore personalizzazione, il secondo è integrato nello smartphone più accattivante sul mercato. L’azienda israeliana ESTI ha pensato di unire il design di iPhone alla libertà di azione di Android grazie alla sua cover Eye.

Eye ha raccolto oltre 115mila dollari in un mese di campagna su Kickstarter e in realtà non è una vera e propria cover ma un schermo che va a sovrapporsi alla scocca dello smartphone posteriore dello smartphone di Apple. Eye offre un display AMOLED con risoluzione FHD (1080 x 1920 pixel), processore octa-core con GPU Mali-T880 MP2 da 900 MHZ, batteria da 2.800 mAh, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria espandibile fino a 256 GB, slot MicroSD, 2 ulteriori slot per SIM Card, ricarica wireless, NFC, jack audio da 3.5 mm e infrarossi. Per il sistema operativo è stato scelto Android 7.1 Nougat con Google Play. La fotocamera è invece in comune con lo smartphone. Per passare da un sistema operativo è sufficiente voltare l’iPhone. Eye è disponibile per iPhone 6, 6S e 7 e le rispettive versioni Plus ma ESTI sta già lavorando al modello per il prossimo smartphone di Apple, che potrebbe chiamarsi Edition. Il prezzo di Eye è 189 dollari nella versione base.