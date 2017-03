Lenovo nomina François Bornibus nuovo Presidente EMEA di Redazione Data Manager Online 14 marzo 2017















Lenovo annuncia la promozione di François Bornibus a Presidente EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con efficacia dal 1 aprile 2017. Bornibus, attualmente Vice President e Chief Operating Officer di Lenovo EMEA, riferirà a Luca Rossi che continuerà ad avere la responsabilità generale per l’area EMEA e nei mercati dell’America Latina.

Nel suo nuovo ruolo, Bornibus continuerà a guidare l’esecuzione della strategia e le iniziative di trasformazione per rafforzare ulteriormente la posizione di Lenovo nell’area EMEA e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di Lenovo nelle tre principali aree di business:

Sfruttare la posizione di Lenovo come produttore leader di PC e smart device a livello mondiale per raggiungere l’obiettivo di diventare il fornitore numero uno di PC in EMEA, continuando a guidare la crescita e conquistando quote nel mercato dei tablet, dove Lenovo ricopre in modo solido la posizione di terzo vendor in EMEA.

Consolidare la posizione di Lenovo come terzo vendor in EMEA e rinforzare la posizione di Lenovo Data Center Group come forte competitor nel mercato enterprise, in grado di fornire ai clienti un portfolio di soluzioni completo, tra cui storage, server, networking, e servizi e software connessi.

Sostenere le ambizioni di Motorola nel portare al mercato EMEA tutto il portafoglio prodotti nelle varie fasce di prezzo, con particolare focus sui segmenti di livello medio e premium, e diventare uno tra i primi tre player a livello mondiale.

Sulla nomina di Francois Bornibus, Luca Rossi ha dichiarato: “François ha una grande esperienza nel business in EMEA e una profonda conoscenza di Lenovo, e ha portato risultati eccezionali in un mercato difficile. Insieme abbiamo posto delle solide basi che, grazie alla leadership e all’esperienza di Francois, ci danno la certezza di poter continuare a portare i risultati che corrispondono alle nostre grandi ambizioni di business”.

François Bornibus ha avuto un ruolo chiave nel successo di Lenovo in EMEA, da quando ha assunto il ruolo di COO della regione nel 2012: la società ha infatti più che raddoppiato la sua quota di mercato nei PC, dal 10% al record del 21,1%, e consolidato la sua posizione come secondo vendor in EMEA, colmando il divario sulla prima posizione.

Inoltre François ha giocato un ruolo fondamentale nella trasformazione della società a seguito delle acquisizioni di Medion, della divisione System X di IBM e di Motorola Mobility, ampliando enormemente le operazioni di business e portando Lenovo a diventare una società leader nel settore tecnologico. È membro del Global Leadership Team di Lenovo.

Prima di entrare in Lenovo François Bornibus aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno di altre aziende globali – è stato Vice President e General Manager di Nokia Francia e Benelux, presidente di Palm EMEA, Vice Presidente di Europa Orientale e Africa per HP e Vice Presidente per Compaq EMEA.

François è laureato in ingegneria elettronica presso l’Ecole Nazionale Supérieure d’Electronique et des Microtechniques e ha conseguito un MBA presso l’Institut d’Administration des Entreprises.