Memorandum d'intesa tra il Gruppo Volkswagen e Tata Motors di Redazione Data Manager Online 13 marzo 2017















L’obiettivo è lo sviluppo di progetti congiunti per espandere il portfolio di prodotti

Matthias Müller, CEO del Gruppo Volkswagen, Bernhard Maier, CEO di ŠKODA Auto e Günther Butschek, CEO e Direttore Generale di Tata Motors Ltd., hanno firmato un memorandum d’intesa che getta le basi per l’esplorazione di una collaborazione strategica a lungo termine in campi ben definiti. L’obiettivo dell’alleanza strategica è quello di combinare l’esperienza di entrambe le Case automobilistiche con lo scopo di sviluppare congiuntamente componenti e potenzialmente anche veicoli.

Per il Gruppo Volkswagen, la firma del memorandum con Tata Motors Ltd. segna un ulteriore pionieristico passo avanti nell’ambito della “TOGETHER – Strategy 2025” e dà il via a una possibile partnership strategica in India.

Per distribuire le responsabilità tra le Marche del Gruppo Volkswagen, ŠKODA Auto guiderà il progetto. La prima fase si occuperà di temi quali l’applicazione di conoscenze specifiche del mercato così come di competenze di sviluppo locale. Sul lungo periodo, il Gruppo intende espandere ulteriormente il proprio portfolio di prodotti in mercati emergenti ad alto tasso di crescita.

“L’obiettivo di questa partnership strategica è creare delle basi nel Gruppo e nelle Marche che possano permetterci di offrire soluzioni di mobilità nei mercati automotive emergenti e ad alto tasso di crescita, e anche altrove. Offrendo i giusti prodotti, vogliamo ottenere una crescita sostenibile e redditizia in diverse parti del mondo. Ecco perché stiamo perseguendo sistematicamente la nostra strategia di crescita regionale”, ha commentato Matthias Müller, CEO del Gruppo Volkswagen.

“Siamo felici di annunciare questa potenziale collaborazione con il Gruppo Volkswagen e ŠKODA. Crediamo fermamente che entrambe le Aziende potranno trarre vantaggio l’una dalle forze dell’altra per creare sinergie e sviluppare soluzioni innovative e intelligenti per il mercato indiano e oltremare. Questo è in linea con l’impegno di Tata Motors di rendersi “FutuReady” adottando nuove tecnologie, incoraggiando una più alta efficienza della piattaforma e offrendo soluzioni che si orientino alle necessità dei nostri Clienti”, ha commentato Günther Butschek, CEO e Direttore Generale di Tata Motors Ltd..

“Siamo entusiasti del progetto congiunto con Tata Motors. Delegarne la responsabilità a ŠKODA sottolinea la grande fiducia del Gruppo nelle capacità della nostra Marca. Assieme a Tata identificheremo le opportunità concrete di collaborazione nel corso dei prossimi mesi”, ha affermato Bernhard Maier, CEO di ŠKODA Auto.

La forma contrattuale e le linee guida per una cooperazione strategica fra il Gruppo Volkswagen e Tata Motors Ltd. verranno esaminate e definite nel dettaglio nei prossimi mesi. Fino ad allora, la parti hanno concordato di non diffondere nessuna informazione.