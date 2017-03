NelsonHall conferma ADP come “Leader” nella fornitura di servizi amministrativi di Redazione Data Manager Online 10 marzo 2017















È il terzo anno consecutivo che ADP rientra nella lista delle aziende migliori

NelsonHall, società di servizi di IT analyst e Business Process Outsourcing (BPO), ha confermato ADP come “Leader” nella fornitura di servizi amministrativi per il terzo anno consecutivo.

Gli strumenti di valutazione di NelsonHall (NEAT) giudicano i fornitori sulla base di due dimensioni fondamentali: abilità nel fornire servizi immediati e capacità di soddisfare le esigenze future dei clienti.

Le aziende che sono rientrate nella categoria “Leader” – il livello massimo – hanno ottenuto un alto punteggio nella combinazione tra il giudizio degli analisti e il feedback da parte dei propri clienti.

Rispetto ad altre 11 aziende fornitrici di servizi amministrativi nel settore della salute e del benessere (H&W), ADP si è classificata tra le due migliori.

NelsonHall, nello specifico, ha evidenziato l’abilità di ADP nell’utilizzare i propri servizi di consulenza per supportare i clienti, come la capacità di “integrazione e allineamento” delle buste paga di ADP con la propria offerta di forniture globali.

La società di analisi ha riconosciuto anche la user experience di ADP, che è in grado di influenzare positivamente l’acquisto da parte dei consumatori, grazie a contenuti organizzati in modo da facilitare il coinvolgimento degli impiegati e la fornitura nei momenti significativi per i dipendenti.

“ADP ha una user experience comprovata anno dopo anno nella fornitura di servizi completi di H&W ai clienti come parte di un’experience coerente di gestione del Capitale Umano (HCM)”, ha dichiarato Amy Gurchensky, senior HR research analyst della NelsonHall. “Inoltre, ADP continua a dimostrare una forte capacità nell’assemblamento di diversi servizi H&W”.

ADP si dichiara onorata di essere stata premiata per la propria competenza nell’ambito dei servizi amministrativi.

“Siamo orgogliosi che l’offerta di servizi da parte di ADP a più di 93.000 clienti in tutti gli Stati Uniti abbia avuto tale riconoscimento, in quanto proveniente da un chiaro leader nel settore”, ha dichiarato Gerry Leonard, presidente dei Benefits Services di ADP. “Il nostro sforzo continua a essere focalizzato sull’investimento nei nostri servizi globali, nell’offrire alle aziende un’esperienza integrata di HCM attraverso servizi HR multipli, con lo scopo principale di fornire servizi amministrativi.”