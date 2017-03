Nuova gamma Brother Business Smart: le multifunzioni inkjet su cui contare di Redazione Data Manager Online 16 marzo 2017















Tecnologia, design, stampa rapida ed efficiente: la nuova gamma multifunzione Business inkjet di Brother, adatta sia al mercato Small Office/Home Office che agli ambienti di lavoro condivisi, soddisfa l’esigenza di volumi di stampa medio-alti con documenti di qualità professionale, cartucce ad alta capacità e con tutta la libertà del mobile printing.

La gamma comprende quattro modelli “all in one” per stampa, copia, scansione e fax fino al formato A3: MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, ancora più performanti grazie ad una serie di innovazioni create ad hoc per gli ambienti professionali più esigenti.

Con la nuova gamma Business Smart è facile e conveniente ottenere stampe professionali di qualità risparmiando tempo e riducendo i costi grazie alle cartucce opzionali ad alta capacità, che permettono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità monocromatica e 1.500 a colori.

Queste macchine sono realizzate per aumentare la produttività: il nuovo design offre maggior robustezza e facilità di utilizzo, mentre una nuova testina di stampa ottimizzata aumenta la vita dell’apparecchio e ne garantisce una maggior durata.

Tutti i modelli, inoltre, riducono al minimo i tempi di attesa, grazie alla velocità elevata e ai tempi di prima stampa inferiori ai 6 secondi.

Non solo: grazie al perfezionamento del trascinamento dei cassetti si evitano gli inceppamenti limitando le interruzioni del lavoro e gli interventi di manutenzione.

Le attività quotidiane di stampa risultano poi semplificate grazie al maneggevole ADF (alimentatore automatico) per la scansione di documenti multi-pagina, all’ampio touchscreen e ai tasti fisici.

La stampa da smartphone e tablet è supportata dalle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print. Con il WiFi Direct, inoltre, è possibile collegare direttamente la stampante ai dispositivi mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot.

Infine, grazie alla funzionalità Web Connect è possibile accedere agli account cloud e ai servizi online direttamente dal display touchscreen della stampante, senza più bisogno del PC per stampare e scansionare da e verso cloud.