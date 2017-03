Nuova Volkswagen Golf: “Abituatevi al futuro”

La Golf rappresenta alla perfezione i pilastri del nuovo corso Volkswagen. L’arrivo sul mercato italiano è introdotto da una campagna di lancio incentrata su #ilpoteredeigesti

Abituatevi al futuro. Questo l’invito che accompagna l’arrivo sul mercato italiano della nuova Volkswagen Golf, attraverso una campagna di lancio che presenta le numerose innovazioni tecniche che rendono la bestseller compatta – icona della Marca da oltre 40 anni – ancora più ricca ed evoluta.

Le dotazioni avanzate della Golf danno sostanza al nuovo corso della Volkswagen che ha come obiettivo quello di proporre, nel 2025, auto con trazione 100% elettrica e guida autonoma. Già oggi, fino a 60 km/h, la nuova Golf può offrire la guida semiautonoma: un salto in un futuro che non è più così visionario né lontano, che rende accessibili e comprensibili le tecnologie di nuova generazione portandole nelle abitudini quotidiane.

Una filosofia di approccio al futuro che la nuova Golf interpreta alla perfezione e che si fonda sui quattro pilastri della strategia della Marca:

Mobilità sostenibile. Tutti i vantaggi delle alimentazioni alternative: elettrico, ibrido plug-in, metano e i più efficienti motori Diesel e benzina. La nuova Golf è l’unica a offrire queste 5 alimentazioni per un solo modello.

Guida autonoma. Uno straordinario livello di sicurezza raggiunto con innovativi sistemi di assistenza alla guida come il Lane Assist, il Front Assist, l'Adaptive Cruise Control, il Traffic Jam Assist e l'Emergency Assist, che aiutano a gestire al meglio gli imprevisti che possono presentarsi durante il viaggio e introducono alla guida autonoma.

Connettività. Nasce l'integrazione perfetta tra auto e smartphone. Grazie ai sistemi App-Connect e Car-Net, tramite i comandi della nuova Golf è possibile controllare il proprio smartphone e tutto il mondo che contiene.

Tecnologia intuitiva. Una gestione delle informazioni intuitiva, rapida e personalizzata. Grazie all'Active Info Display e all'innovativo Gesture Control, il sistema che introduce i comandi gestuali per interagire con menù, radio e playlist.

La campagna di lancio della Volkswagen Golf, che coinvolge anche gli utenti sui social media attraverso l’hashtag #ilpoteredeigesti, si focalizza proprio su quest’ultima funzione avveniristica: un ottimo esempio di futuro, che permette di controllare il nuovo sistema per radio-navigazione e servizi online Discover Pro da 9,2” attraverso i comandi gestuali.

Il pubblico italiano potrà conoscere da vicino la nuova Golf e scoprire le sue dotazioni innovative presso le Concessionarie Volkswagen, in occasione del doppio Porte Aperte che si terrà nei weekend del 18-19 marzo e del 25-26 marzo.