Nuove nomine in Ford Italia

A partire dal prossimo 1 aprile 2017, Fabrizio Faltoni, viene nominato nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia.

Nato a Roma nel 1970 si è laureato in Ingegneria all’Università di Roma. Entrato in Ford Italia nel 1998, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in tutti i settori dell’Azienda – dal Sales al Marketing al Service – sia in Italia che in Europa dove attualmente sta ricoprendo il ruolo di Regional Director European Sales Operations, con responsabilità di tutti mercati europei ad esclusione di Inghilterra, Spagna, Francia Germania ed Italia.

Fabrizio Faltoni prenderà il posto di Domenico Chianese che, dopo 20 anni di carriera in Ford culminati con i 5 anni di presidenza della Ford Italia, ha scelto di lasciare l’azienda per perseguire nuove esperienze professionali.

A Domenico va il ringraziamento dell’Azienda per il grande contributo dato in tutti questi anni.

La scelta di Fabrizio Faltoni conferma la linea di continuità che ha sempre caratterizzato gli avvicendamenti al vertice della Ford Italia.