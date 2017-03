Nvidia Jetson TK2 è il supercomputer per lo sviluppo di una nuova AI di Antonino Caffo 9 marzo 2017















La seconda generazione offre performance doppie rispetto a TK1 con l’obiettivo di incrementare la nascita di sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale

Nvidia ha presentato Jetson TK2, il piccolo e potente computer pensato per supportare lo sviluppo di una nuova generazione di macchine intelligenti, gestite da una AI molto più avanzata di quella attuale. Svelato all’Open Compute Summit di San Jose, il PC in miniatura conserva le stesse dimensioni del precedente TK1, che a suo tempo il produttore aveva definito come il “primo supercomputer mobile al mondo”. A differenza di quest’ultimo però offre prestazioni decisamente più elevate che, secondo Nvidia, sono doppie rispetto al fratello maggiore. Tutto ciò grazie a un’architettura GPU Pascal con 8GB di memoria LPDDR4 e storage da 32GB eMMC, attorno al quale potrà girare il sistema operativo Linux per Tegra OS o le distro preferite. Non manca la connettività Bluetooth e il Wi-Fi 802.11ac.

A chi serve un computer così?

Gli ambiti applicativi di Jetson TK2 sono diversi. Si parla di robot professionali, droni (sia commerciali che non), internet degli oggetti e, in generale, tutte quelle apparecchiature che fanno del collegamento a internet un punto centrale della loro attività di monitoraggio e analisi. Non a caso, TK2 permette di far girare tool di sviluppo in maniera più veloce e potente, compresa la gestione di reti neurali multiple, così da ottenere tempi di risposta più brevi e informazioni più accurate, in contesti che richiedono piattaforme dedicate. Deepu Talla, vice presidente e general manager del business Tegra di Nvidia ha detto: “Jetson TK2 rende possibile l’arrivo di nuove macchine intelligenti, con capacità superiori e ancora inesplorate. Andiamo incontro ad applicazioni che renderanno le nostre città più smart e sicure, il nostro lavoro migliore e la collaborazione sulla lunga distanza più efficiente”. Il Developer Kit di TK2 è già disponibile al pre-ordine con spedizioni che partiranno dal 14 marzo.