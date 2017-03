OKI Europe espande il suo portfolio a colori con MC563dn di Redazione Data Manager Online 3 marzo 2017















Il nuovo MFP A4 a colori offre funzionalità di sicurezza avanzate per un mercato professionale più esigente

OKI Europe ha annunciato il lancio di una nuova stampante multifunzione a colori in formato A4 che offre stampe di elevata qualità e importanti funzionalità per le aziende di qualsiasi dimensione.

MC563dn è l’ultima arrivata nel famoso portfolio a colori di OKI Europe e combina una notevole velocità di stampa (30 ppm), alta qualità delle stampe (1200 x1200 dpi) e funzioni di sicurezza avanzate, quali Private Print e Card Release, disponibili anche alle aziende di piccole e medie dimensioni e ai gruppi di lavoro.

“La nuova gamma di stampanti e MFP a colori è stata accolta positivamente dal mercato fin dal suo lancio avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno. MC563dn completa questa gamma, offrendo le prestazioni e le funzionalità di sicurezza del MFP Smart M573dn e aprendo la Serie MC500 a un mercato professionale più esigente”, afferma Anna Dorrington, Senior Product Marketing Manager, OKI Europe Ltd.

Come tutti i dispositivi del nuovo portfolio, MC563dn offre funzionalità di sicurezza professionali per assicurare che, solo il personale autorizzato, possa accedere a documenti sensibili. Private Print offre la sicurezza tramite l’invio di documenti crittografati alla stampante, che vengono automaticamente cancellati una volta stampati. Inoltre MC563dn è dotato di Gigabit Ethernet che assicura un rapido trasferimento di file di grandi dimensioni attraverso la rete ed è predisposto per Google Cloud Print 2.0, oltre ad essere compatibile con AirPrint di Apple Inc., che consente la stampa mobile da remoto.

MC563dn è la soluzione ideale per qualsiasi azienda offrendo: straordinarie stampe a colori HD, stampa su vari formati, dall’A6 ai banner fino a 1.320 mm e su cartoncini fino a 220gsm, ed è efficace sia per il carico di stampa giornaliero sia per soddisfare una vasta gamma di esigenze di stampa, che vanno dai biglietti da visita ai banner, tutto rigorosamente in-house.

MC563dn è inoltre semplice da installare e include i collegamenti alla sezione video “How to” rendendo facile per l’utente finale la gestione e la manutenzione.

“Consideriamo MC563dn un’efficace e conveniente aggiunta alla gamma, in quanto fornisce alle aziende un dispositivo multifunzione a colori affidabile e compatto con una selezione di funzionalità avanzate”, afferma Dorrington.

A ottobre 2016, OKI Europe ha lanciato una nuova gamma di stampanti e MFP a colori, così come ha incrementato il proprio portfolio di dispositivi Smart, con la presentazione al mercato di MC573dn e C542dn, estendendo la stampa intelligente e la gestione documentale al formato desktop.

Il portfolio di prodotti di OKI incontra le esigenze delle aziende e dei gruppi di lavoro di qualsiasi dimensione e di tutti i settori, offrendo elevata flessibilità, qualità professionale nella stampa in-house e performanti funzionalità per aiutare le aziende a lavorare in maniera più efficiente.