OVS sceglie Lectra Fashion PLM

Il principale retailer italiano riorganizza i propri sistemi informatici con la soluzione Lectra per la gestione del ciclo di vita di prodotti e collezioni

Lectra è lieta di annunciare che OVS, il principale retailer italiano nel settore dell’abbigliamento uomo, donna e bambino, si doterà di Lectra Fashion PLM per ristrutturare l’intero processo di sviluppo prodotto dell’azienda.

Fondata nel 1972, OVS presenta un modello imprenditoriale a integrazione verticale che fa leva su una forte propensione al design e una strategia di sourcing unica, basata su un’attenta distribuzione geografica dei fornitori esterni. Il successo di OVS è confermato dagli oltre 900 punti vendita del gruppo presenti oggi in tutto il mondo.

Il gruppo utilizzerà Lectra Fashion PLM in ogni fase del processo produttivo, dalla progettazione al sourcing. L’intuitiva soluzione di Lectra permetterà di integrare tutti i dati e i processi relativi al ciclo di vita di prodotti e collezioni in un unico sistema di gestione dati, semplificato e coeso. La piattaforma collaborativa di Lectra permetterà il collegamento simultaneo di tutti i reparti, indipendentemente dall’ubicazione fisica. I dipendenti potranno quindi condividere dati, comunicare e collaborare in tempo reale, disponendo tutti delle stesse identiche informazioni. Il miglioramento del lavoro di squadra eviterà gli errori e le attività duplicate, riducendo anche i tempi di commercializzazione.

“La storia di OVS e della sua ascesa verso il successo è la prova dell’ambizione e della lungimiranza del gruppo. Considerando la sua fama mondiale e la capacità di anticipare le tendenze future, siamo entusiasti di iniziare quest’avventura con OVS”, afferma Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer, Lectra.