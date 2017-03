Roberta Gobbi nominata Direttore Divisione Financial Institutions di SIA di Redazione Data Manager Online 7 marzo 2017















Salgono le quote rosa in SIA: quattro le donne manager a capo di Divisioni di business e Direzioni di staff

Roberta Gobbi è stata nominata Direttore Divisione Financial Institutions di SIA dal 1° gennaio 2017, a diretto riporto di Nicola Cordone, Senior Vice President e Deputy CEO.

Nel suo nuovo ruolo, ha la responsabilità di presidiare l’azione commerciale, le attività di marketing e la relazione con gruppi bancari nazionali e multinazionali, società finanziarie, centri servizi, broker e trader.

Grazie a questa nuova nomina, salgono a quattro le donne manager di SIA a capo di Divisioni di business e Direzioni di staff. Tra queste anche Cristina Astore che ha da poco assunto l’incarico di Direttore Divisione International. Le altre due sono Monica Coppo, Direttore Law & Legal Affairs, e Deborah Traversa, Direttore Divisione Capital Markets.

Roberta Gobbi è stata in precedenza Responsabile Commerciale Banche Italia, all’interno della Divisione Financial Institutions. All’inizio della sua carriera è stata per 10 anni in Italtel, dove ha coordinato lo sviluppo delle nuove tecnologie per le reti mobili oltre a promuovere le relazioni con la Comunità Europea. Nel 1998 è passata in Ericsson per condurre progetti innovativi nell’ambito dei servizi mobili a valore aggiunto per poi occuparsi di analisi di mercato e di sviluppo dell’offerta di e-business. Successivamente ha contribuito allo sviluppo della start-up e-via. Il suo ingresso in SIA risale al 2001, quando viene nominata Business Development Manager nella Divisione Marketing. Nel 2004 come Marketing & Communication Manager ha seguito direttamente la nascita della nuova controllata Thesia. Nel 2006 è tornata nella capogruppo come Responsabile Marketing dei servizi di pagamento.