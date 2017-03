Shazam lancia la prima soluzione scalabile di Realtà Aumentata per brand di Redazione Data Manager Online 8 marzo 2017















Beam Suntory tra i primi Partner ad aver scelto la soluzione

Shazam ha annunciato il lancio di una piattaforma ampiamente scalabile di realtà aumentata (AR) per brand partner, artisti e centinaia di milioni di utenti globali. Beam Suntory, Inc. terza società a livello mondiale di beverage, è una delle prime realtà ad aver scelto la soluzione.

Dal lancio della funzionalità di visual recognition nel 2015, Shazam ha collaborato con marchi e artisti per connettere sempre più profondamente gli utenti a innovativi contenuti personalizzati dei clienti. La Realtà Aumentata rappresenta un enorme passo in avanti nell’ambito delle funzionalità e offerta visual. La Realtà Aumentata è diventata una pietra miliare per coinvolgere gli utenti in esperienze immersive e consente ai brand di raggiungere le audience attraverso un mezzo convincente, nuovo e interattivo.

La nuova piattaforma di Shazam può dare vita a qualsiasi materiale di marketing – prodotti, packaging, POS, pubblicità, eventi e altro ancora – semplicemente utilizzando l’app per scansionare “Shazam Codes” specifici. I codici sono in grado di offrire esperienze in Realtà Aumentata tra cui animazioni 3D, visualizzazioni del prodotto, mini-giochi e video a 360 gradi.

“Nel 2015 quando abbiamo presentato il riconoscimento delle immagini abbiamo compreso di essere ad una svolta” dichiara il CEO di Shazam Rich Riley. “Per Shazam è stata un’evoluzione naturale essere il first-mover nell’offerta su scala mondiale della Realtà Aumentata già in rapida diffusione”.

In occasione del lancio, Shazam collaborerà con Beam Suntory, Inc. in questo progetto di AR invitando gli utenti con l’età legale per comprare alcol a shazammare la Tequila Sauza o Hornitos. A partire da aprile, negli USA, gli utenti che utilizzeranno Visual Shazam sulle creatività pubblicitarie all’interno dei negozi potranno giocare al divertente memory game interattivo in Realtà Aumentata realizzato dai due brand.

“Siamo entusiasti di collaborare con Shazam per il lancio della loro funzionalità in-app di realtà aumentata”, commenta Michelle Cater, Senior Director of Commercial Marketing di Beam Suntory. “Con oltre 150 anni di esperienza nella produzione di tequila di prima qualità, nel corso degli anni abbiamo costantemente scelto di innovarci per raggiungere i consumatori in modi sempre nuovi ed entusiasmanti. Questa tecnologia rivoluzionaria offre una piattaforma coinvolgente ed accessibile che permette un’esperienza di gioco virtuale a premi presso il punto vendita fino al Cinco de Mayo. Grazie a questa emozionante collaborazione Sauza Tequila e Tequila Hornitos Premium irromperanno in maniera efficace nella consueta confusione pubblicitaria in occasione del Cinco de Mayo”.

“Uno degli elementi mancanti della realtà aumentata per gli inserzionisti era un modo per offrire queste esperienze senza ostacoli su larga scala”, dichiara il CRO di Shazam, Greg Glenday. “Abbiamo risolto questo problema grazie al fatto che Shazam può contare su una base massiccia di consumatori, già abituati ad usare l’applicazione per la scoperta. Da oggi, le possibilità dei brand di dar vita ai loro prodotti o di rendere la loro pubblicità ancora più accattivante sono limitate letteralmente solo dall’immaginazione”.

Shazam ha collaborato con Zappar, leader mondiale nella realtà aumentata su dispositivi mobile, che ha fornito la tecnologia dei codici scansionabili come gli “Shazam Code” nonché le brevi, ma coinvolgenti ed immersive esperienze mobile della piattaforma. Shazam AR funziona su tutti i dispositivi iOS (Shazam v10.5) o Android (Shazam v7.5).