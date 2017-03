SOLUTIONS 30 annuncia ricavi in aumento per il 2016 di Redazione Data Manager Online 17 marzo 2017















La crescita è alimentata principalmente dai settori della fibra e dei contatori intelligenti

Per l’esercizio 2016, SOLUTIONS 30 annuncia ricavi consolidati oggetto di revisione contabile pari a € 191,7 milioni, in crescita del 53,1% rispetto al 2015, con circa il 66% rappresentato da una crescita organica.

Il fatturato consolidato di SOLUTIONS 30 nel quarto trimestre 2016 è stato pari a € 57,0 milioni ed con un incremento del 67,6% rispetto allo stesso periodo del 2015.

La crescita in Francia è stata alimentata dall’avviamento di contratti firmati nel 2015 relativi alle infrastrutture Internet alta velocità e all’installazione di contatori elettrici intelligenti Linky. Si tratta di contratti quinquennali che saranno pienamente operativi nel 2017.

Negli altri paesi la crescita è dovuta al consolidamento delle società acquisite Rexion (novembre 2015) e Autronic (marzo 2016) in Spagna, JFS (maggio 2016) in Belgio e ABM (novembre 2016) in Germania.

Un business solido

In Francia, SOLUTIONS 30 si è aggiudicata un contratto che riguarda l’installazione di una prima tranche di contatori gas pari al 6% di 5,2 milioni di installazioni totali.

Recenti acquisizioni hanno portato il gruppo ad avere una massa critica in tutti i mercati e ora ha solide basi per la crescita come dimostrano i recenti annunci.

In Belgio, Proximus (ex-Belgacom) ha stanziato un investimento di € 3 miliardi in 10 anni per accelerare la diffusione della fibra ottica e JFS è una delle aziende selezionate per lavorare sul progetto. L’acquisizione di JFS è un esempio del valore della strategia di crescita per acquisizioni mirate da parte di SOLUTIONS 30.

In Italia, in seguito a una gara d’appalto indetta per l’installazione di una prima tranche di 1,8 milioni di contatori gas, ITALGAS (ex-ENI) ha scelto la storica società RIMIFLU con l’avvalimento di SOLUTIONS 30 per l’installazione del 16% dei dispositivi. Questa attività avrà inizio a partire da marzo 2017.

Per il 2017 si prevede il mantenimento di una crescita redditizia

Il 2016 è stato un anno di svolta per SOLUTIONS 30 che ha continuato a consolidare e incrementare la propria posizione di leadership in Europa.

SOLUTIONS 30 continuerà a perseguire la propria strategia di crescita redditizia nel 2017, con l’obiettivo di ottenere ulteriori guadagni a due cifre.