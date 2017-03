Con Spotify Hi-Fi arriva l’audio in altissima qualità a 1.411 Kbps di Matteo Testa 3 marzo 2017















Spotify Hi-Fi, la piattaforma per un audio super HD, è attualmente in fase di test da parte di alcuni abbonati

Spotify lavora per rendere la sua offerta ancora più performante. Da tempo si parla della possibilità che l’azienda svedese stia progettando una versione in altissima qualità del servizio di streaming musicale e ora è emerso che questa nuova piattaforma lossless è da ieri disponibile per un gruppo selezionato di utenti che hanno il compito di testare l’efficacia. Attualmente Spotify, che ha realizzato anche le playlist adatte a ogni tempo meteorologico, offre tre qualità diverse in formato Ogg Vorbis. La prima da 96 Kbps è quella base per una fruizione da smartphone. La seconda offre un suono a 160 Kbps per lettori web e ascolto da mobile mentre la terza da 320 Kbps per i soli clienti premium è in alta qualità su desktop e qualità massima su smartphone e tablet. Il servizio si chiama Spotify Hi-Fi e offrirà un ascolto simile a quello dei CD senza compressione dati. Nello specifico dovrebbe trattarsi di contenuti audio a 16 bit/44,1 khz/1.411 Kbps simile a quello offerto dalla rivale Tidal. L’offerta sarà limitata ai clienti Premium e dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 10 dollari da sommare all’abbonamento mensile da 9,99 dollari al mese.

Spotify non ha voluto commentare le indiscrezioni in merito a Spotify Hi-Fi ma in compenso ha festeggiato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati. In meno di 6 mesi il numero di utenti paganti è salito di 10 milioni di unità e questi numeri non sono nemmeno paragonabili a quelli delle altre piattaforme di streaming. Apple Music a dicembre è arrivata a 20 milioni di abbonati mentre Tidal afferma di averne circa 3 milioni anche se alcuni ritengono che non siano più di 850mila.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu — Spotify (@Spotify) 2 marzo 2017