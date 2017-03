Spotify e la canzone da ascoltare solo quando piove di Matteo Testa 14 marzo 2017















Il nuovo brano brano dei White Denim è disponibile su Spotify ma si può ascoltarlo solo nelle serate uggiose

Spotify non è nuova a iniziative curiose dall’alto della sua importanza nel settore dello streaming. Dopo aver chiesto all’ex presidente Barack Obama di diventare il suo gestore delle playlist, la piattaforma svedese ha stretto un accordo con la band texana dei White Denim. In questo non c’è niente di particolare ma secondo quanto riporta Pitchfork una delle nuove canzoni della band, “No Nee Ta Slode Aln”, non è ascoltabile in ogni momento ma solo in determinate condizioni. Il brano è infatti disponibile solo quando piove.

Grazie al targeting geografico, Spotify è in grado di limitare gli ascolti solo a quelle zone in cui il tempo atmosferico è nuvoloso o piovoso. Al momento questa curiosa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti ma potrebbe essere estesa anche ad altri Paesi o canzoni. D’altronde non è la prima volta che Spotify gioca con il meteo. Il servizio di streaming ha infatti realizzato un sito in cui sono proposte le playlist perfette a seconda se piove, c’è il sole o nevica.

Per Spotify è anche arrivato il momento di affrontare un nuovo concorrente. Pandora, la celebre web radio che si è lanciata nel settore dello streaming musicale, ha presentato una sua versione Premium. Il servizio costerà 10 dollari al mese e offrirà un pacchetto di musica on demand, stazioni radio e ascolto online. Rispetto ai concorrenti, Pandora Premium può vantare un algoritmo avanzato in grado di analizzare gli ascolti dell’utente per proporgli playlist davvero personalizzate. Il servizio debutterà ufficialmente domani 15 marzo ma non sarà disponibile in Italia.