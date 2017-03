Spotify e Waze insieme per migliorare l’esperienza di ascolto in macchina di Redazione Data Manager Online 15 marzo 2017















L’ascolto della musica in auto ha appena fatto un passo avanti. Spotify e Waze fanno squadra per portare in giro gli artisti e la musica preferita – direttamente nella app di Waze – rendendo il tragitto casa-lavoro o il prossimo viaggio più piacevole.

Grazie a questa integrazione, disponibile solo su dispositivi Android, gli utenti potranno ascoltare nella propria macchina le migliori playlist e, allo stesso tempo, usufruire delle indicazioni stradali senza dover cambiare schermata.

Con questa nuova funzione è possibile:

Iniziare la navigazione con Waze direttamente da Spotify

Senza interruzioni, è possibile navigare verso la propria destinazione rimanendo all’interno dell’app Spotify, continuando ad ascoltare tutta le migliori hit durante il tragitto.

Accedere alle playlist Spotify direttamente da Waze e cambiare traccia con facilità

Rapido accesso a tutta la musica migliore dalla medesima schermata.

Sicurezza prima di tutto

Quando l’automobile è ferma, è molto semplice passare da un’applicazione all’altra con un solo tocco, senza interrompere l’esperienza di ascolto. Nessun rischio di sbagliare strada.

È il modo più intelligente e piacevole di ascoltare musica al volante.