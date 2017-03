Stress, come combatterlo a colpi di frutta e verdura di Valentina Scotti 21 marzo 2017















Frutta e verdura sono ottimi anti-stress naturali, soprattuto per le donne

Frutta e verdura non sono solo un toccasana per l’umore e tengono lontana la depressione, ma pare siano anche un validissimo anti-stress naturale, efficace soprattutto per le donne.

A rivelarlo sono i risultati di un’ampio studio australiano, dell’Università di Sidney, pubblicato sulla rivista British Medical Journal Open, che ha preso in esame 60mila australiani, di un’età media di 45 anni, analizzando i dati relativi al consumo di frutta e verdura e quelli invec sulla sofferenza dal punto di vista psicologico in due momenti diversi: nel biennio 2006-2008 e poi successivamente nel 2010.

Massimo 7 porzioni al giorno

I dati dimostrano che, in generale, chi mangiava tra le cinque e le sette porzioni al giorno di frutta e verdura risultava meno stressato del 14 per cento, con picchi per le donne di addirittura il 23 per cento. Non si ottiene invece lo stesso effetto con il consumo esclusivo di frutta e dallo studio emerge che bisognerebbe limitarsi a sette porzioni al giorno, perché non è stata rilevata una correlazione tra un consumo maggiore di questi alimenti e e un più basso livello di stress.

Studi precedenti infatti hanno dimostrato che 7 porzioni al giorno allungano la vita e riducono del 20% il rischio di ictus, mentre uno studio italiano ha calcolato che mangiarne 200 grammi in più al giorno eviterebbe 20mila morti. Inoltre, un’alimentazione a base di frutta e verdura ricche di fibre diminuirebbe anche le infiammazioni alle vie respiratorie e aiuterebbe quindi a sconfiggere l’asma.

“Abbiamo riscontrato che frutta e verdura erano più protettive per le donne rispetto che per gli uomini, cosa che suggerisce che queste ultime possono beneficiarne maggiormente”, conclude il primo autore dello studio Binh Nguyen.