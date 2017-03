SUSE completa l’acquisizione del personale e degli asset tecnologici OpenStack IaaS e Cloud Foundry PaaS da HPE di Redazione Data Manager Online 10 marzo 2017















La società si prepara a una fase di ulteriore crescita e impulso di mercato per mezzo di piattaforme applicative e infrastrutturali software-defined open source di livello enterprise

SUSE ha completato l’acquisizione delle tecnologie e del personale di Hewlett Packard Enterprise (HPE) come preannunciato alla fine dello scorso anno. SUSE utilizzerà ora questi nuovi asset per ampliare la propria soluzione IaaS (Infrastructure-as-a-Service) OpenStack e accelerare l’ingresso nel crescente mercato PaaS (Platform-as-a-Service) Cloud Foundry.

“Il completamento di questa acquisizione rappresenta un nuovo, importante passo avanti per la strategia di crescita ed espansione di SUSE”, ha dichiarato Nils Brauckmann, CEO di SUSE. “Siamo lieti di dare il benvenuto a numerosi nuovi colleghi e di integrare queste eccezionali tecnologie all’interno del nostro portafoglio. I nostri clienti e i nostri partner trarranno immediatamente vantaggio dall’ulteriore livello di profondità, varietà e valore che questa operazione aggiunge alle nostre soluzioni infrastrutturali software-defined dedicate alle imprese”.

Gli asset OpenStack acquisiti saranno integrati all’interno di SUSE OpenStack Cloud, mentre i nuovi asset Cloud Foundry e PaaS permetteranno a SUSE di introdurre sul mercato una soluzione PaaS SUSE Cloud Foundry enterprise-ready certificata destinata a tutti i clienti e a tutti i partner presenti nell’ecosistema SUSE. HPE ha inoltre nominato SUSE quale preferred open source partner per Linux, OpenStack IaaS e Cloud Foundry PaaS. Le due società sono inoltre unite da un accordo non esclusivo che prevede la possibilità per HPE di utilizzare la tecnologia SUSE OpenStack IaaS e SUSE Cloud Foundry PaaS in qualità di OEM all’interno delle soluzioni HPE Helion OpenStack e Helion Stackato.