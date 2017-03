TomTom Telematics: nuova app per gestire da remoto i dispositivi mobile di Redazione Data Manager Online 16 marzo 2017















TomTom Telematics collabora con SOTI per fornire un controllo avanzato della mobilità con la gestione remota dei dispositivi mobile

TomTom Telematics ha annunciato la collaborazione con SOTI, grazie alla quale si potrà utilizzare il loro software di punta per l’Enterprise Mobility Management (EMM), MobiControl, per gestire i driver terminal TomTom Serie PRO 8.

SOTI MobiControl fornisce ai fleet manager il controllo remoto completo dei TomTom Serie PRO 8, dispositivi open-platform facilmente personalizzabili con app in grado di incontrare le esigenze specifiche di utenti o attività. Il contenuto e i profili utente dei dispositivi possono essere gestiti centralmente, così che i conducenti abbiano accesso alle applicazioni più adeguate ed aggiornate per il loro ruolo specifico, senza dover rientrare in sede.

SOTI MobiControl offre una eccezionale gamma di funzionalità, che permette ai manager di controllare dinamicamente i gruppi di utenti e i criteri, consentendo l’accesso alle app, l’utilizzo di funzioni specifiche e la fruizione di contenuti in base al ruolo in azienda dell’utilizzatore. L’accesso può essere determinato anche in base alla posizione geografica. Queste funzionalità non solo aiutano a controllare l’utilizzo delle app, ma anche a gestire i costi relativi al consumo di dati mobile, per esempio non permettendo di scaricare file di grandi dimensioni dall’estero.

“SOTI MobiControl permette ai clienti che utilizzano i driver terminal TomTom Serie PRO 8 di gestire e aggiornare in tempo reale i dispositivi sul campo attraverso un’interfaccia sicura, in modo che siano sempre pronti all’uso. Questo permette di occuparsi in modo più efficiente delle complessità derivate dalla gestione della mobilità aziendale e, quindi, di liberare tempo per concentrarsi su attività più rilevanti,” spiega Oscar Rambaldini, Vice President of Product Management di SOTI.

“SOTI è un leader nella gestione di dispositivi mobile e, offrendo MobiControl insieme ai driver terminal TomTom Serie PRO 8, aiuteremo le aziende a garantire gli strumenti più efficaci ai loro team sul campo” racconta Taco van der Leij, VP Marketing di TomTom Telematics. “Con centinaia di applicazioni disponibili per WEBFLEET e per i driver terminal Serie PRO 8, siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a raggiungere risultati aziendali superiori.”

L’integrazione sarà gestita da OrangeSeven BV, specialista in MDM che SOTI ha selezionato per fornire tutte le soluzioni MobiControl a TomTom in tutto il Mondo.