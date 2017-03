Un premio da 100mila dollari per chi buca 1Password di Antonino Caffo 13 marzo 2017















AgileBits ha lanciato il programma di ricerca bug che mette in palio la considerevole cifra per chiunque riesca a valicare le misure di protezione della sua app

1Password è uno dei manager più utilizzati in ambito mobile. Grazie a un sistema avanzato di protezione e crittografia, permette di impostare una singola password per proteggere quelle di tutti i servizi ai quali si è iscritti, senza bisogno di doverle conservare altrove (troppo spesso su file piazzati sul desktop del computer). AgileBits, che sviluppa l’app, è talmente sicura della sua sicurezza da aver quadruplicato il premio del bug bounty program, che passa da 25 mila a 100 mila dollari, mica spiccioli. Così come le altre compagnie del mondo tech, anche AgileBits chiede ad hacker e smanettoni di spulciare dentro la propria piattaforma, alla ricerca di falle e debolezze da sfruttare per bucare il client e rubare le informazioni degli utenti.

Sempre più attività di ricerca bug

Per portarsi a casa il premio, i partecipanti dovranno dimostrare di aver crackato l’ecosistema usato da 1Password per conservare le credenziali dei navigatori. Per l’occasione, l’azienda ha creato un vault speciale in cui è conservato un testo, che i ricercatori dovranno recuperare. Ma non sarà una gara alla cieca, visto che AgileBits fornirà gli ultimi report di sicurezza, quelli che hanno evidenziato i problemi principali sui quali gli hacker potrebbero fare perno per intrufolarsi tra gli archivi. Quello di 1Password è solo l’ultimo, in ordine cronologico, di programmi bug bounty attivi in tutto il mondo. Oltre ai grossi nomi come Apple, Microsoft, Google e Facebook, anche le società più piccole hanno cominciato a investire su tali attività per scoprire le incertezze dei propri prodotti, aumentando allo stesso tempo la credibilità presso la community di specialisti che non possono che apprezzare iniziative del genere.