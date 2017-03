Würth Phoenix sotto i riflettori al Microsoft Forum di Redazione Data Manager Online 21 marzo 2017















L’azienda IT bolzanina come partner strategico all’evento più rilevante di Microsoft per il mercato italiano

Settimana scorsa a Milano Würth Phoenix ha valorizzato la propria presenza in qualità di partner strategico al Microsoft Forum, mostrando la propria gamma di verticalizzazioni su base Microsoft Dynamics AX e CRM.

Il Microsoft Forum rappresenta il punto di incontro più importante in Italia per scoprire le innovazioni tecnologiche di Microsoft concepite per rivoluzionare il business tradizionale. Würth Phoenix, con i suoi oltre 70 consulenti specializzati in Microsoft Dynamics e con un totale complessivo di più di 150 dipendenti, si posiziona in Italia tra i maggiori partner di Microsoft per l’implementazione di software gestionale ERP e CRM, progettati su base Microsoft Dynamics.

Ben oltre 2.000 i professionisti che si sono riuniti presso il Microsoft Forum, tra cui manager di grandi e medie imprese, responsabili IT, direttori commerciali e consulenti, che si sono confrontati sulla rivoluzione digitale e sulle prospettive dell’Industry 4.0.

L’evento di Microsoft ha mostrato anche quest’anno di poter aiutare i protagonisti delle PMI e delle grandi aziende italiane a cogliere le opportunità rappresentate da Cloud Computing, Internet of Things, Machine Learning, Big Data e Intelligenza Artificiale.