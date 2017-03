YouTube Uptime, l’app per guardare video con gli amici di Matteo Testa 14 marzo 2017















Google sperimenta una nuova app chiamata Uptime per vedere e commentare i video di YouTube in contemporanea con gli amici

Google ha pensato a un nuovo metodo per godere dei video di YouTube in compagnia dei propri amici. Con l’app Uptime è infatti possibile visualizzare i filmati in contemporanea con altre persone. L’avanzamento del video è indicato a ogni utente tramite la classica barra di progresso e ognuno di essi potrà commentare e chattare con gli altri membri della sessione. In sostanza si tratta di un mini social network. Con Uptime si può inoltre conoscere cosa stanno guardando i propri amici e ottenere consigli sui contenuti interessanti che non si possono assolutamente perdere.

Uptime è stata realizzata da Area 120, un incubatore in cui i dipendenti di Google possono dedicare una parte del loro tempo ai propri progetti. Il fatto che il nuovo software sia ancora in fase sperimentale è dimostrato dal fatto che al momento è disponibile solo per iOS ed è un’esclusiva degli utenti statunitensi. Inoltre, sembra che per potervi accedere sia necessario un invito.

Say hello to #Uptime! Share and watch videos together. Download now from the App Store https://t.co/Bwo7e4xCgy.

Use invite code: PIZZA pic.twitter.com/w9MzqwCibi — Uptime (@uptimeApp) 11 marzo 2017