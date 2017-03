Zucchetti partecipa a CeBit 2017

Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2017, Zucchetti e alcune società del gruppo esporranno le ultime novità tecnologiche per il mercato internazionale, tra le quali anche un’innovativa stampante 3D

Zucchetti parteciperà a CeBit 2017 in programma ad Hannover dal 20 al 24 marzo 2017. La presenza in fiera costituisce una parte integrante della strategia aziendale, che ha come obiettivo una costante crescita internazionale. Le soluzioni integrate in ambito ERP, HR, controllo accessi, gestione punti vendita e stampa 3D supporteranno costantemente ogni processo di business all’interno di aziende di ogni dimensione e provenienza.

Il Gruppo Zucchetti esporrà a CeBit una vasta gamma di applicazioni:

Soluzioni ERP per grandi aziende

Il software gestionale Mago4 è indicato per la gestione di tutte le attività nelle aree amministrative, vendite/acquisti, magazzino e logistica, produzione. Questa pluripremiata soluzione del Gruppo Zucchetti si caratterizza per flessibilità, scalabilità e una grande adattabilità per ogni esigenza di business.

Valore aggiunto al personale con le soluzioni HR

La soluzione HR Infinity per la gestione del capitale umano contribuisce in modo innovativo alle risorse umane grazie all’aumento di produttività e a una maggior efficienza dei processi. Come riconosce l’autorevole analista Gartner, Zucchetti è tra le prime 30 software house mondiali per soluzioni di gestione del capitale umano (HCM).

Sistemi integrati per controllo accessi

In questo ambito, Zucchetti Axess mostrerà le funzionalità di software totalmente web-based e integrati, nonché quelle di soluzioni hardware, oltre a un’architettura web in grado di gestire personale, visitatori, fornitori e veicoli aziendali in entrata e in uscita attraverso porte, cancelli, barriere e tornelli. Il tutto grazie a una perfetta sinergia tra safety&security, comfort e libertà di movimento.

Controllo accessi per stadi e strutture sportive

Il Gruppo Zucchetti è leader mondiale nei sistemi di controllo accessi per gli stadi e le strutture sportive: i suoi sistemi di controllo accessi sono utilizzati infatti da oltre 100 stadi in Italia e nel mondo.

I gestori locali di impianti sportivi e i clienti sono a contatto con una piattaforma unica e innovativa in grado di ridurre i costi operativi, agevolando in breve tempo la predisposizione di sistemi di sicurezza per eventi sportivi e spettacoli con un’elevata affluenza di pubblico.

Soluzioni di gestione casse in ambito Hospitality e Retail

Queste soluzioni targate TCPOS consentono ai clienti di ottimizzare i processi di gestione delle casse all’interno dei punti vendita e garantiscono funzionalità avanzate a seconda delle singole richieste di ogni cliente. A CeBit, TCPOS illustrerà percorsi innovativi in ambito Hospitality e Retail per rendere ancor più efficienti i processi gestionali.

Internet of Things

Il Gruppo Zucchetti è specializzato anche nello sviluppo di progetti M2M e IoT, integrando sistemi wireless-web e per il controllo remoto nel settore Automotive (fleet management, GPS tracking service, antifurti satellitari), telemedicina (sistemi per defibrillatori mobili e per la misurazione dei valori glicemici) e Digital Mobile Marketing.

FABtotum, l’innovativa stampante 3D

L’innovativa stampante 3D “FABtotum CORE” lavora utilizzando la tecnologia di Fabbricazione con Filamento Fuso (FFF); inoltre, esiste una multifunzione in grado di fresare, incidere con il laser, scansionare in 3D. Tutto ciò rende il prodotto facile da utilizzare con un’ampia gamma di servizi per diversi ambiti industriali.

“CeBit è una destinazione ideale per Zucchetti per poter dialogare con nuovi clienti, partner e visitatori. Riteniamo che questo evento sia un eccellente market place per mostrare le ampie possibilità applicative delle nostre soluzioni software e hardware in ambito ERP, HR, gestione dei punti vendita e controllo accessi, unitamente all’IoT e alla stampa 3D” dichiara Enrico Itri, responsabile BU Estero Zucchetti.