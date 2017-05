On air la nuova campagna Retelit

Un promemoria per le aziende italiane: think global, act local!

Retelit lancia una nuova campagna promozionale che coinvolge le province italiane e le loro aree industriali, l’obiettivo è far conoscere le infinite opportunità di innovazione offerte alle aziende.

Il visual della campagna punta su un concetto semplice ma efficace, con l’immagine delle città dove sarà on air e un elemento comune a tutte, un albero stilizzato con linee che richiamano punti di connessione Internet, le cui radici, proprio come la fibra ottica, affondano e si diramano all’interno del territorio.

Un richiamo sia alla solidità e alla storicità del brand che alla fibra, che rappresenta in primis l’offerta di Retelit ma anche il presupposto essenziale affinché le aziende possano affrontare quel percorso di digital transformation oggi sempre più richiesto dal mercato in un’ottica di industria 4.0 sia a livello locale che globale.

Il messaggio si esprime in “le nostre radici sono ancora più vicine alla tua azienda, per portarla sempre più lontano”, un concept declinato in una campagna multi soggetto a seconda delle città in cui sarà on air – Torino, Milano, Bergamo, Bologna, Reggio Emilia, Treviso, Brescia, Verona, Vicenza, Modena e Roma.

Le radici di Retelit però non si fermano in città e, con la nuova campagna, arriveranno anche alle zone industriali decentrate rispetto alle metropoli. Il tutto va ovviamente di pari passo con l’offerta proposta da Retelit che, per la prima volta e dopo attenti studi di geomarketing, si posiziona come operatore alternativo in molte delle aree industriali italiane con alta concentrazione di aziende, con l’obiettivo, grazie alla propria fibra, di collegarle alle città e al mondo intero.

La campagna affissione sarà on air fino alla fine di giugno tradotta in poster su strada e banner sul web.