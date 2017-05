Claudio Scaramelli è il nuovo Direttore Generale di Sixtema di Redazione Data Manager Online 22 maggio 2017















InfoCert, società del Gruppo Tecnoinvestimenti SpA, e Certification Authority leader a livello europeo, azionista di maggioranza di Sixtema dallo scorso 13 aprile, annuncia che il Consiglio di Amministrazione di Sixtema SpA ha designato Claudio Scaramelli quale nuovo Direttore Generale della società.

Scaramelli riporterà direttamente a Danilo Cattaneo, già Vicepresidente di Sixtema, a cui il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente affidato la Presidenza della società. Cattaneo affiancherà la nuova carica a quella di Amministratore Delegato di InfoCert.

Sixtema, attiva nel settore dell’ICT, progetta e sviluppa servizi, soluzioni informatiche e gestionali per aziende (soprattutto PMI), associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti. Nel 2015 Sixtema ha integrato CNA Interpreta, società del sistema CNA focalizzata sull’offerta di servizi di interpretazione normativa, formazione e consulenza. Sixtema offre anche ai suoi clienti una gamma di servizi e soluzioni “trusted” per la trasformazione digitale che rispecchia una collaborazione che si è concretizzata nel 2011, quando InfoCert è entrata nel capitale dell’Azienda.

Nel suo ruolo di Direttore Generale, Scaramelli avrà il compito di dettare le strategie di sviluppo dell’azienda per favorirne l’ulteriore espansione sul mercato dei servizi innovativi per le PMI.

Prima di questo incarico e per circa un anno, Claudio Scaramelli è stato Direttore Generale in una società di servizi di business information; nell’ottobre 2016 ha accettato la proposta di InfoCert, di cui era stato Direttore Commerciale fino a fine 2015, di tornare in azienda con il ruolo di Direttore Generale in pectore di Sixtema. In quest’ottica Scaramelli ha da subito fatto parte anche del board societario di Sixtema come Consigliere con delega all’organizzazione.

“Sono felice di raccogliere questa nuova ed esaltante sfida – commenta Claudio Scaramelli – Sixtema è una realtà stimolante, con un potenziale di risorse e competenze molto elevato che ho avuto modo di apprezzare direttamente già in passato. Cercherò di ripagare la fiducia accordatami mettendo tutto il mio impegno al servizio dell’Azienda, con la certezza che potremo conseguire i nostri obiettivi di crescita giovandoci anche delle sinergie già in atto con InfoCert e di quelle ulteriori che potranno derivare dall’appartenenza a Gruppo Tecnoinvestimenti, che è molto dinamico e offre importanti opportunità di collaborazioni”.

Milanese, classe 1967, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Claudio Scaramelli inizia il suo percorso professionale come Auditor in Deloitte & Touche s.p.a., primaria società di revisione e certificazione bilanci. Nel 1998 affascinato dalle sfide del mercato, accetta l’incarico di Responsabile commerciale in Servizi Integrati s.p.a., società italiana in fase di start-up operante nel settore ambientale.

Dopo questa prima esperienza nel settore vendite, nel 2001 entra in FDM s.p.a. – Document Dynamics, leader italiano nel settore del document management, ricoprendo via via ruoli di crescente responsabilità nello sviluppo commerciale della società, fino a diventarne, nel 2006, Direttore Commerciale, incarico che lascerà per entrare in InfoCert l’anno successivo.

Claudio Scaramelli è sposato, ha due figlie ed è un appassionato runner con partecipazione a numerose maratone ufficiali.