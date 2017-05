mausoleodiaugusto.it si aggiudica i premi internazionali “Site of the day” “Favourite Website Award” e “CSS Design Awards” di Redazione Data Manager Online 22 maggio 2017















A soli pochi giorni dal suo debutto, il sito mausoleodiaugusto.it realizzato da Fondazione TIM con la collaborazione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultural per celebrare il progetto di recupero del più grande sepolcro circolare che si conosca, ottiene importanti riconoscimenti internazionali.

Oggi, infatti, il sito mausoleodiaugusto.it è stato nominato “Site of the day” da AWWWARDS!, il sito spagnolo che premia i progetti web più innovativi. Un importante riconoscimento che va ad aggiungersi al “FWA Aaward of the day” (nella versione desktop e mobile) e al “Website of the day”, assegnati in questi giorni rispettivamente da FWA (Favourite Website Award), la piattaforma inglese che premia i siti internet che utilizzano nuove tecnologie e rappresentano un punto di riferimento per le generazioni future e da CSS Design Awards per la creatività.

Il sito, ideato da Fondazione TIM e realizzato da Havas in collaborazione con l’agenzia di digital production Uprising, si inserisce nell’ambito del progetto di recupero del monumento grazie alla donazione di 6 milioni di euro da parte di Fondazione TIM a Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina e vuole raccontare al mondo la storia di Augusto e delle molte trasformazioni che hanno interessato il Mausoleo nel corso dei tempi.

Si tratta di un viaggio interattivo attraverso la storia di Roma, progettato con il supporto delle più innovative tecniche di animazione e tecnologia WebGL. Ottimizzato per ogni device, il sito è strutturato in dodici capitoli. Grazie ad una navigazione in 3D e un menu interattivo che si sviluppa intorno ad ogni simbolo, all’interno di ogni capitolo l’utente può accedere ai diversi contenuti muovendo la camera intorno ai singoli modelli tridimensionali.

Per poter creare questa experience sono state utilizzate le tecnologie più recenti (CSS3 e HTML5), grazie alle quali è possibile riprodurre ambienti ed oggetti 3D direttamente da browser. Inoltre, allo scopo di offrire un’esperienza innovativa e nel contempo garantire una facilità di fruizione, è stato approfondito lo studio degli elementi di user experience e user interface.

Ogni epoca del Mausoleo è rappresentata da un simbolo della storia romana, riprodotto in 3D attraverso un lavoro di modellazione low-poly e animato tramite il movimento di ogni singolo poligono che lo compone. Alla fine di ogni capitolo, infatti, ogni simbolo si suddivide in centinaia di frammenti, per poi assemblarsi in una nuova figura, l’icona del capitolo successivo.

I riconoscimenti finora ottenuti confermano la potenza dell’idea e l’alta qualità di ogni dettaglio di questo sito, sia dal punto di vista del codice, sia dal punto di vista del design.