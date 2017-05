Motorola annuncia “Transform the Smartphone Challenge”

L’iniziativa, che mette in gara startup e sviluppatori, si terrà alla nota manifestazione Viva Technology a Parigi

Motorola Mobility, società di Lenovo, offre alle startup, agli sviluppatori e ai creativi l’opportunità di proporre idee nuove, pensando anche oltre i limiti attuali degli smartphone, e presentarle alla manifestazione Viva Technology 2017.

Conosciuta anche con il nome VivaTech, “contesto di incontro tra veri innovatori”, Viva Technology è la vetrina dell’innovazione a livello mondiale e quest’anno si terrà dal 15 al 17 giugno, a Parigi. Richiamando migliaia di persone tra gli imprenditori più brillanti, le startup

più creative e i più importanti investitori, sviluppatori e opinion leader, VivaTech rappresenta una piattaforma dove partecipanti provenienti da oltre 200 Paesi possono trovare ispirazione, sviluppare relazioni, accelerare la crescita del proprio business. Si prevede che la partecipazione all’edizione di quest’anno sia destinata a superare i 50.000 visitatori dell’anno scorso.

Nell’ambito di VivaTech 2017, Motorola ha esteso la propria iniziativa “Transform the Smartphone Challenge” per incoraggiare sviluppatori, startup e altri creativi a immaginare come infrangere i limiti di ciò che uno smartphone può essere. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità creative e apportare competenze e vision all’universo dei Moto Mods.

Chi aderisce potrà presentare le proprie campagne Moto Mods sulla piattaforma di crowdfunding IndieGogo, cosa che offrirà ai clienti Moto Z la possibilità di finanziare i progetti presentati, garantendosi l’anteprima dei nuovi Moto Mods non appena disponibili.

I Moto Mods si connettono facilmente a qualsiasi telefono Moto Z, agganciandosi in modo perfetto e sicuro, per trasformare lo smartphone e dare alle persone modalità d’utilizzo del telefono nuove e potenzialmente illimitate. Il concetto alla base è semplice: possono essere qualunque cosa si immagini. Un proiettore per video e film, un altoparlante top di gamma o un monitor della pressione arteriosa; le opportunità sono infinite.

L’iniziativa “Transform the Smartphone Challenge” dà la possibilità di contribuire alla messa a punto di una nuova generazione di Moto Mods a sviluppatori, creativi e startup. Grazie alla loro creatività, Motorola desidera così provare a immaginare funzionalità finora impossibili da ottenere su uno smartphone e aggiungerle all’elenco di Moto Mods in costante crescita.

Per partecipare, occorre iscriversi online entro il 25 maggio 2017. I candidati ammessi alla presentazione saranno selezionati entro il 5 giugno e una giuria sceglierà le cinque migliori presentazioni, in occasione di VivaTech. Ciascuno dei cinque team vincitori riceverà un Moto Z con un Moto Mods Development Kit necessario per creare il prototipo e lanciare una campagna di crowdfunding su IndieGogo. Il vincitore finale sarà invitato a presentare il proprio prototipo di Moto Mod agli Executive e al team di sviluppo presso la sede di Motorola Mobility a Chicago e sarà tenuto in considerazione per l’ingresso nel worldwide accelerator program.