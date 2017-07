Il 2017 si conferma positivo per il settore delle due ruote di Redazione Data Manager Online 22 luglio 2017















Dialogo con le istituzioni, progetti e iniziative di Confindustria Ancma fondamentali per +7% alle vendite nel primo semestre 2017 e +13,3% di immatricolazioni nel 2016

L’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, riunita oggi presso l’Hotel Gallia di Milano per l’assemblea annuale, presenta il quadro della situazione del settore delle due ruote. Un mercato che conferma, per il secondo anno consecutivo, di essere in ripresa in tutti i suoi comparti. I risultati ottenuti dal settore due ruote sono frutto anche di un’intesa e quotidiana attività portata avanti da ANCMA a tutela degli interessi di tutti i comparti dell’Associazione.

“Dopo aver chiuso il 2016 con una crescita del settore a due cifre – dichiara Corrado Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA – anche il 2017, che nel primo semestre registra un incremento delle vendite pari al 7%, si conferma positivo e stimiamo di chiudere l’anno con un mercato ancora in ripresa. Tutti gli indicatori ci segnalano che finalmente gli sforzi fin qui fatti, in primis dai costruttori e dall’associazione, iniziano a essere ripagati. Ci siamo seduti ai tavoli istituzionali, italiani ed europei, per far sentire la voce di tutte le aziende del settore due ruote e tutelare gli interessi dell’eccellenza Made in Italy. Le numerose iniziative, proposte, progetti, hanno riscosso interesse a tutti i livelli e, se ascoltati, possono rappresentare le leve sulle quali rilanciare ancor di più il mercato”.

Mercato due ruote a motore

Nel 2016 le immatricolazioni sono aumentate a due cifre pari al +13,3% accelerando la ripresa già in atto nel 2015. Eclatante l’incremento delle moto pari al +21,6%; mentre gli scooter, con volumi maggiori, hanno realizzato un +8,6%. Le registrazioni dei “cinquantini” sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,6%).

Nel primo semestre del 2017 prosegue il recupero delle vendite che, per i veicoli >50cc, si traduce in un +7,1%, in maniera analoga sia per le moto che per gli scooter. I 50cc sono fermi -0,7%.

I fattori principali che hanno sostenuto la ripresa sono da ricercare: in un rilancio della domanda interna dopo anni di rinvio all’acquisto a causa della crisi; nel successo dei nuovi modelli di media cilindrata che hanno allargato la platea degli utenti; nell’ottimo andamento delle 125cc, sia moto che scooter, considerate il veicolo entry level e nella necessità di rinnovo del parco circolante obsoleto.

Le naked sono al primo posto fra le moto, seguite da vicino dalle enduro stradali e rappresentano i due segmenti principali più dinamici. Più contenuti gli incrementi per gli altri segmenti.

Il mercato dell’usato nel 2016 registra un leggero aumento pari al +1,1%, ma dobbiamo tener conto che vale 557.404 unità, con un rapporto pari a 2,9 volte il mercato del nuovo. Vale a dire che ogni 100 veicoli nuovi immatricolati si effettuano 290 passaggi di proprietà.

Molto positivo l’andamento dei quadricicli nel 2016 con 6.063 vendite pari al +23,8%. I quadricicli persone leggeri non elettrici totalizzano 3.715 veicoli pari al +23,3. Crescita che si conferma anche nel primo semestre 2017 con 2.147 quadricicli leggeri pari al +14,6%. Mentre gli elettrici sono aumentati nel 2016 con 1.449 pezzi grazie ai veicoli utilizzati per il car sharing, ma perdono oltre il 60% dei volumi nel primo semestre 2017.

Resta in territorio positivo il saldo tra import ed export del settore 2 ruote a favore della produzione italiana, con un surplus di 866 milioni di euro nel 2016, ma che nell’ultimo decennio ha rappresentato un valore cumulato di oltre 9 miliardi di euro.

In ripresa la vendita dei caschi italiani con una crescita nel 2016 pari al +5,4%, in particolare grazie all’incremento dei caschi da cross +37,1%. Bene gli integrali +11,7%, in leggera flessione i jet -2,5% e i modulari -5,1%. Primo semestre 2017 fa registrare un +19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Mercato bici

I dati del mercato Bici del 2016 sia tradizionali che a pedalata assistita, in Italia, mostrano una tendenza analoga a quanto sta accadendo nel resto d’Europa. Si contraggono i dati della bicicletta tradizionale ma risultano in forte crescita quelli della E-Bike.

Da quest’anno, anche in Italia, il dato di mercato che riguarda le e-bike mostra un trend decisamente “europeo”, 124.400 e-bike pari ad +120% rispetto al 2015. Sulle biciclette tradizionali registriamo una flessione di circa il 2,6% che è un dato migliore della generale flessione dell’’8/9% del resto d’Europa. Il mercato delle bici tradizionali si assesta a 1.555.000 biciclette.

EICMA

L’Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclismo rappresenta, da oltre 100 anni, il punto di riferimento del mondo due ruote. Addetti ai lavori, media, operatori, appassionati, si danno appuntamento ogni anno a Milano.

Eicma è la vetrina più importante di tutto il settore che, grazie al successo consolidato negli anni da un intenso quanto proficuo lavoro dell’organizzazione, rappresenta la punta di diamante dell’Associazione.

Nel 2017 l’Esposizione inaugura la sua 75° edizione che si terrà in Fiera Milano – Rho dal 9 al 12 novembre (7 e 8 giornate dedicate a stampa e operatori).